العدو فشل بادخل إيران في حرب كما فعل مع دول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشار القائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش، العميد امیر حاتمي، القى صباح اليوم الاحد كلمة في ملتقى العلم والتقنية في فترة الدفاع المقدس الذي عقد في جامعة خاتم الانبياء (ص) لقوة الدفاع الجوي، موضحا أن الحرب تحتوي على عناصر مؤثرة عديدة منها "القوى البشرية" و"التقنية والمعدات" اللتين لهما بالغ الأثر على بقية العناصر.

و قال حاتمي: "ان البعض يعتقد بأن عنصر القوى البشرية هو الأساس فيما يرى بعض آخر بأن التقنية هي الاساس، ولكل واحد منهما استدلاله ومؤشراته التاريخية بخصوص الحروب".

وشدد على أنهما يشيران الى الحروب الاخيرة في المنطقة مثل الحربين الاولى والثانية في الخليج الفارسي، موضحا ان المسؤولين الايرانيين ينظرون الى هذا الموضوع من زاوية اخرى وكما قال قائد الثورة: اننا ننظر الى الحرب بأنها كنز.

وأكد مستشار القائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش لدى اشارته الى أهمية العلم والتقنية في مرحلة الدفاع المقدس، أن الاستفادة من تجارب الحرب بإمكانها صيانة وتأمين الوطن.

وتابع مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية: "اذا كنا لانريد الحرب ونريد الحفاظ على أمننا فقط يجب أن نكون على استعداد ونزيد من اقتدارنا حيث أن الاعداء يريدون ادخال ايران في اتون الحرب كما فعلوا في سوريا وليبيا واليمن والعراق وافغانستان".

وأشار الى أهمية استخدام العلم والتقنية بشكل جيد كي يتم ضمان أمن ايران، مؤكدا بلوغها مرحلة جيدة في انتاج المنظومات الدفاعية في الداخل ورفع مستواها القتالي لإهتمام ايران بالعلم والتقنية والتطور في هذه المجالات.

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