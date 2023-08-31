قوات أمريكية في مدارس سيئون بحضرموت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصادر محلية وإعلامية، صرحت بأنهم تفاجأوا بحضور مسؤول أمريكي، في إحدى المدارس الثانوية، يرافقه جنود من المارينز الأمريكي وسعوديون وبعض المدرعات، ودخلوا الصف الثالث الثانوي والتقوا بالإدارة والطلاب، ثم انتقلوا إلى ثانوية البنات والتقوا بالإدارة.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤول الأمريكي ومرافقيه لم يكن معهم أي مسؤول سواءً من التربية أو السلطة المحلية.

في حين رافق الوفد العسكري الأمريكي مترجم، في تأكيدٍ إضافي على حجم تماهي عناصر المرتزقة في تسهيل وتمكين احتلال الأراضي اليمنية وانتهاك سيادتها لقوات أجنبية عسكرية غازية.

وقد شهدت الفترة المنصرمة نشاطا متزايدا لاستقدام عناصر أمريكية عسكرية إلى المناطق المحتلة في جنوب البلد، كما زادت وتيرة الزيارات والنزول الميداني لهذه العناصر الغازية إلى قطاعات مدنية وخدمية وطلابية.

وأكد المصدر عن استياءٍ شعبيٍ واسع في مدينة سيئون، حيث اعتبر المواطنون تلك التحركات انتهاكا للسيادة اليمنية، وخذلانا وتسليما من المرتزقة لسيادة بلادهم لقوات غازية.

المصدر: المسيرة