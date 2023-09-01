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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٩:٥١ ص

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات تستهدف برنامج كوريا الشمالية الصاروخي، بالتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت وزارة الخزانة الامريكية إنها قررت فرض عقوبات على فردين وكيان واحد، على صلة بتطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية, حسب زعمها.

وأشارت إلى أن هذه العقوبات رداً على إطلاق كوريا الشمالية في 23 أغسطس (آب) قمراً صناعياً , حسبما نقل موقع 24.

وفي وقت سابق، نفذت كوريا الشمالية محاكاة لضربة نووية، رداً على مناورات مشتركة بين سيؤول وواشنطن وقالت بيونغ يانغ إنها بمثابة خطط لشن هجوم نووي استباقي من جانب الولايات المتحدة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر, بعد ساعات من نشر الولايات المتحدة قاذفات قنابل بي-1 بي في إطار تدريبات جوية مشتركة بين البلدين.

رمز الخبر 1936439

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