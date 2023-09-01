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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١:٠٨ م

قائد قوات الدفاع الجوي: أمريكا لم تتوقف عن ارتكاب أي جريمة ضد الشعب الإيراني

قائد قوات الدفاع الجوي: أمريكا لم تتوقف عن ارتكاب أي جريمة ضد الشعب الإيراني

صرح قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد عليرضا صباحي فرد، انه عندما ننظرإلى تاريخ الثورة الإسلامية، نجد أن أمريكا لم تتوقف عن أي جريمة بحق الشعب الإيراني وضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه قال العميد علي رضا صباح فرد في تصريحات قبل خطبة صلاة الجمعة هذا الأسبوع في طهران: "عندما نعود وننظر إلى تاريخ الثورة الإسلامية، نجد أن أمريكا لم تتوقف عن أي جريمة ضد الشعب الإيراني وضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وصرح قائد قوات الدفاع الجوي: "ان الحرب المفروضة من قبل نظام صدام البائد، وتدخل عسكري مباشر في الخليج الفارسي، واستهداف طائرة إيرانية أعزل في مياه الخليج الفارسي، وفرض عقوبات قاسية، ودعم أعمال الشغب والاضطرابات ومحاولة الغزو الثقافي يكون جزءاً بسيطا من أمثلة الحرب المشتركة للقادة الأمريكيين ومرتزقتهم ضد الشعب الإيراني".

/انتهى/

رمز الخبر 1936444

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