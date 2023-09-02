مندوب إيران: أمريكا احتلت مقعد مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه ردا على تصريحات سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ميشيل تايلور التي ادعت فيها "بالنظر إلى أحداث العام الماضي لا ينبغي أن يكون لإيران مكان في قيادة منظومة حقوق الإنسان"، صرح مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: "أن هذه كلمات ممثل دولة يقتل مواطنيها على يد شرطة هذا البلد".

ونشر علي بحريني، مقطع فيديو للسلوك العنيف والعنصري للشرطة الأمريكية تجاه مواطني هذا البلد وكتب على منصة X: "دعونا ننظر معًا إلى نظام مدمن على الحرب ويقتل كل عام مواطنيها على يد شرطة هذا البلد، دعنا نقول أنه لا يزال يحتل مقعدًا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة!

هذا وزعمت "ميشيل تايلور"، في تغريدة تدخلية حديثة وفي إشارة إلى اقتراب ذكرى وفاة "مهسا أميني": أمريكا تؤكد مرة أخرى أن إيران، بتاريخها الرهيب في مجال حقوق الإنسان، ليس له مكان في الأدوار القيادية في النظام البيئي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة."

وفي مايو/أيار من هذا العام، ومع إعلان تعيين رئيس لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم انتخاب بحريني رئيسا للدورة التاسعة عشرة لـ"الجمعية الاجتماعية" لمجلس حقوق الإنسان في عام 2023.

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