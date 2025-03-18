بحريني: إيران لن تتراجع عن مبادئها واستقلالها والسعي لتحقيق السلام والعدالة العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، قال خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نشهد اليوم مشهدًا شنيعًا آخر داخل المجلس، حيث يتم التشكيك في مصداقيته، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بينما تستهدف بعض الحكومات المعادية إيران، هذا البلد العريق الذي يمتلك تاريخًا غنيًا وسجلًا حافلًا بالمقاومة ضد الظلم."

وشدد بحريني على أن التزام إيران بحقوق الإنسان متجذر في دينها وتاريخها وثقافتها، مؤكداً أن إيران لن تتراجع عن مبادئها واستقلالها والسعي لتحقيق السلام والعدالة العالمية.