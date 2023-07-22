تولى إيران مسؤولية تنسيق مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في المنظمة العالمية للملكية الفكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن السفير والمندوب الدائم لإيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف "علي بحريني" عن تولي ايران لمسؤوليتها الجديدة كمنسق لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ووفقا لتغريدة نشرها السفير والمندوب الدائم لإيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف "علي بحريني" عبر تويتر فإن ايران تولت من اليوم مسؤولية تنسيق مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وكتب ايضا انه في العام المقبل، ستعمل الجمهورية الاسلامية الايرانية على تعزيز أهداف هذه المجموعة على أساس مبادئ بناء التوافق والتضامن وحسن التدبير والبراعة.

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