الخارجية الايرانية تستدعي سفير السويد/ باقري كني: الناتو عاملاً لزعزعة الأمن في المنطقة

قائد الجيش: الدفاع المقدس والدفاع عن المقدسات ذروة تضحيات الشعب الايراني

اعتبر القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبدالرحيم موسوي، عهد الدفاع المقدس (1980-1988) وعهد الدفاع عن المقدسات، ذروة تضحيات الشعب الايراني وقال: ان الجيش قدم 1844 قائدا شهيدًا للثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبدالرحيم موسوي، عهد الدفاع المقدس (1980-1988) وعهد الدفاع عن المقدسات، ذروة تضحيات الشعب الايراني وقال: ان الجيش قدم 1844 قائدا شهيدًا للثورة الاسلامية.

وفي الحفل الثاني لمنح اوسمة التضحية لأسر شهداء الضباط الخريجين من جامعة "الإمام علي (ع)" للضباط التابعة للقوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية قال اللواء عبدالرحيم موسوي: إن عهد الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) وعهد الدفاع عن المقدسات (في سوريا والعراق)، اظهرا ذروة تضحيات الشعب الايراني العظيم، والقائد العام للقوات المسلحة منح راية ووسام التضحية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، والقوات البرية للجيش، وجامعة "الإمام علي (ع)" للضباط.

وفي إشارة إلى تقديم 1184 قائدا شهيدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل الدفاع عن الوطن والاهداف السامية للثورة ، قال: ان هذا الوسام يمنح لشهداء جامعة "الامام علي (ع)" للقوة البرية، والقادة البارزين، والذين أظهروا الشجاعة في مرحلة الدفاع المقدس ومرحلة الدفاع عن المقدسات، وهذا البرنامج سيستمر بالتأكيد حتى منح الوسام حتى آخر شهيد، وطبعاً حديقة الاستشهاد ما زالت مفتوحة وستظل كذلك حتى قدوم الإمام المهدي (عج).

الخارجية الايرانية تستدعي سفير السويد احتجاجا على الاساءة المتكررة للقرآن الكريم

استدعى المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني مساء الخميس سفير السويد لدى طهران وابلغه احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد على الاساءة من جديد للقرآن الكريم في السويد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استدعى المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني مساء الخميس سفير السويد لدى طهران وابلغه احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد على الاساءة من جديد للقرآن الكريم في السويد.

وقال كنعاني لسفير السويد في هذا الاستدعاء: ندين بشدة التدنيس المتكرر للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في السويد ، ونحمل الحكومة السويدية المسؤولية الكاملة عن عواقب إثارة مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: إن الاستمرار في الاساءة للمقدسات الإسلامية ونشر الكراهية بهذه الطريقة يعتبر مثالاً كاملاً على العنف المنظم والعمل العدائي ضد مسلمي العالم البالغ عددهم ملياري مسلم والمؤمنين بالله وأتباع الديانات السماوية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: كيف يمكن لدولة تتشدق بحقوق الإنسان والحقوق المدنية أن تسمح بانتهاك حقوق أكثر من ملياري مسلم في العالم ونحو مليون مواطن سويدي مسلم والاساءة اليهم!.

واشار إلى القرار الأخير الذي وافق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ضد إهانة القرآن الكريم ، واعتبر إعادة الحكومة السويدية السماح بتدنيس القرآن الكريم، استخفافا بقرارات المؤسسات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وطلب من الحكومة السويدية أن تفي بمسؤولياتها الدولية في منع تكرار مثل هذه الأعمال المؤسفة ، والمنتهكة لحقوق الإنسان والمخالفة للقيم الدينية والإنسانية.

وأكد كنعاني: من وجهة نظر جمهورية إيران الإسلامية ، فإن أي إهانة للكتب الدينية المقدسة والكتب السماوية في أي مكان ومن قبل أي شخص تعد امرا مدانا، وان حرية التعبير التي تهدف إلى الاعتداء على الكرامة والقيم والمقدسات الدينية للناس الاصلاء والموحدين، هي ليست حرية تعبير ولا قيمة لها.

من جانبه قال السفير السويدي إنه سيبلغ حكومته على الفور بهذا الامر.

وقبل فترة، بعد ان قام المدعو سلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن الكريم امام اكبر مساجد ستوكهولم في اول ايام عيد الاضحى المبارك، استدعى مدير عام دائرة غرب اوروبا في الخارجية الايرانية القائم بالاعمال السويدي لدى طهران في غياب السفير وابلغه احتجاج ايران على ذلك وانتقد الحكومة السويدية على السماح بمثل هذه الاساءات بحجة حرية التعبير.

كما ان الخارجية الايرانية ارجات ارسال سفيرها الجديد الى ستوكهولم احتجاجا على ذلك.

وقد لقيت الاساءة للقرآن الكريم موجة واسعة من الاستنكار والادانة في العالم الاسلامي ولدى مسلمي العالم تجاه العمل المستهجن.

باقري كني: الناتو ليس عاملاً لإحلال الأمن بل بمثابة عامل لعدم الاستقرار

صرح نائب وزير الخارجية الإيرانية، علي باقري كني، في إشارة منه إلى دور الناتو في المنطقة: إن وجود الناتو في أفغانستان أثبت للجميع أن الناتو لا يجلب الأمن، بل هو بمثابة عامل لعدم الاستقرار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المسؤول الإيراني المتواجد حالياً في وارسو لإجراء جولة جديدة من المشاورات السياسية مع نظيره البولندي، صرح خلال لقاء مع عدد من السفراء الأجانب والدبلوماسيين المقيمين في بولندا ، في إشارة إلى كفاءة سياسة الجوار الإستراتيجية التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشرح المرتكزات الأساسية لهذه السياسة، قائلاً: "الثقة السياسية المتبادلة" و "الاعتماد على القدرات الإقليمية لحل المشاكل" و "الاستفادة من القدرات خارج المنطقة من أجل التنمية والتقدم" إضافة إلى "تعزيز العلاقات الاقتصادية "وبعبارة أخرى ، إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون و التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتنمية التجارة بين دول المنطقة من بين أهم مكونات سياسة الجوار.

وفي إشارة إلى إحياء العلاقات بين إيران والسعودية قال: إن المبادرة الاستراتيجية لطهران والرياض أظهرت أن دول المنطقة تتمتع بالنضج السياسي اللازم لحل المشاكل في المنطقة.

وفي لفتة منه إلى قبول الاتفاق بين إيران والسعودية من قبل جميع الفاعلين السياسيين، قال باقري: الكيان الوحيد الذي كان قلقًا من إحياء العلاقات بين طهران والرياض ولم يستطع حتى إخفاء انزعاجها وانشغالها هو الكيان الصهيوني الذي يحتل القدس، وذلك لأن طبيعته تقوم على التوتر وعدم الاستقرار وهو المسبب الوحيد لانعدام الأمن والفوضى في المنطقة.

وردًا على سؤال أحد السفراء حول دور الناتو في المنطقة، قال نائب وزير الخارجية: إن وجود الناتو في أفغانستان أثبت للجميع أن الناتو ليس عاملاً لإحلال الأمن ، بل يعمل أيضًا كعامل لعدم الاستقرار.

وأضاف: إن نتيجة 20 عامًا من وجود الدول الأعضاء في الناتو في أفغانستان كانت زيادة 45 ضعفًا في إنتاج المخدرات في هذا البلد.

في هذا الاجتماع، الذي حضره سفراء ودبلوماسيون من آسيا وأوروبا، أدلى العديد من السفراء بتعليقات.

المنتخب الإيراني يحرز ميدالية ذهبية و 3 فضيات في بطولة شباب آسيا للمصارعة الحرة

احرز منتخب شباب ايران للمصارعة الحرة ميدالية ذهبية واحدة و 3 ميداليات فضية في الاوزان الخمسة الاولى ببطولة شباب آسيا الجارية في العاصمة الاردنية عمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن علي رضائي، حصل على الميدالية الذهبية في وزن 70 كغم ، ونال الميدالية الفضية كل من ابراهيم خواري في وزن 57 كغم وابراهيم الهي في وزن 65 كغم وفرزاد صفي في وزن 79 كغم ، فيما حل ابوالفضل بابالو في المركز الخامس بوزن 97 كغم.

وستجري الاوزان الخمسة الثانية لبطولة شباب آسيا للمصارعة الحرة اليوم الخميس.

يذكر ان ايران فازت قبل ايام ببطولة شباب آسيا للمصارعة الرومانية التي جرت في العاصمة الاردنية عمان بعد ان حصدت المداليات في جميع الاوزان العشرة لهذه البطولة.

وفاز مصارعو منتخب شباب ايران بلقب بطولة شباب اسيا للمصارعة الرومانية بحصدهم 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و 4 ميداليات برونزية.

وحصد الذهبية كل من محمد عشيري في وزن 60 كغم وأهورا بويري في وزن 67 كغم وأبو الفضل جوباني في وزن 87 كغم وأمير رضا أكبري في وزن 97 كغم وفردين هدايتي في وزن 130 كغم فيما نال الفضية محمد مهدي ميري في وزن 72 كغم واحرز البرونزية كل من علي احمدي وفا في وزن 55 كغم ورضا قيطاسي في وزن 63 كغم وعلي رضا عبدولي في وزن 77 كغم وياسين يزدي في 82 كغم.

وفي الترتيب الفرقي، توجت ايران بالبطولة باقتدار بعد جمعت 205 نقاط وجاء منتخب أوزبكستان في مركز الوصافة برصيد 180 نقطة وحلت كازاخستان في المركز الثالث برصيد 170 نقطة.

توقيع مذكرة تعاون دفاعية بين الجمهورية الإسلامية وبوليفيا

وقّع وزيرا الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني، ونظيره البوليفي إدموندو نوبيو أغيلار مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين صباح الخميس في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وخلال حفل التوقيع قال وزير الدفاع الايراني ان اميركا الجنوبية هي منطقة بالغة الحساسية وتحظى باهمية خاصة في سياستنا الخارجية والدفاعية وقد سعينا لكي يطلع وزير الدفاع البوليفي على انجازات وقدرات وزارتنا، مضيفا بان لبوليفيا احتياجات في مجال الدفاع الحدودي ومكافحة المخدرات وسعينا لاطلاق تعاون في مجال المعدات الدفاعية مع هذا البلد، وبامكان هذا التعاون ان يشكل انموذجا لباقي اصدقائنا في اميركا الجنوبية.

و وصف وزير الدفاع البوليفي زيارته لايران بأنها ايجابية واضاف بأن هناك هواجس في بوليفيا حول تهريب المخدرات والبضائع ومراقبة الحدود ونحن نطلب مساعدة ايران في هذا المجال، كما نتطلع الى اطلاق تعاون بين البلدين في المجال الجامعي بمشاركة الجامعة العسكرية في بوليفيا.

وأضاف المسؤول البوليفي:" أشكر كافة الجامعات والصروح الجامعية التي عرضت، وبرحابة الصدر، قدراتها علينا، ونحن مندهشون من تطور ايران، ومتفائلون جدا بنتائج هذه الزيارة ونأمل في ان تشكل بداية للتعاون الواسع في مختلف المجالات".

السيد نصر الله: الخطوة اللاحقة تكون بقطع العلاقات مع السويد

قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، إن الخطوة اللاحقة تكون بقطع العلاقات مع السويد إذا تكررت الإساءة، داعيًا الجميع بكل الاحياء والقرى الحضور في كل المساجد حاملين مصاحفهم والاعتصام به، مطالبين الدولة بأخذ موقف تجاه السويد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، علق في إطلالة لسماحته على تجدد تدنيس المصحف الشريف، مؤكداً ان "هذا المصحف سنحميه بقلوبنا ودمائنا وهذه مسؤوليتنا جميعا".

وقال السيد نصر الله في الليلة العاشورائية: ادعو جميع الاخوة والاخوات غدا في صلاة الظهرين والجمعة ان لا يكون يوم جمعة عاديا ويجب ان تمتلئ المساجد والمصليات نصرة لمصحفهم والتجمع امام المساجد.

اضاف: عنوان اعتصامنا امام جميع المساجد غدا يجب ان يكون مطالبة الحكومات بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد.

واشار ان الدعوة الثانية هي الى قراءة جماعية في المجالس للقرآن الكريم ويجب ان يرى العالم كله عندما يدنس مصحفنا كيف نحتضنه ونقرأه.

اضاف السيد نصر الله: غدا امام المساجد كلكم مدعوون لنصرة مصحفكم وفي الليل كلكم مدعوون ان تاتوا الى المجالس ونحتضن نسخة من المصحف الشريف.

واكد سماحته ان تدنيس المصحف يمس كل المسلمين واضاف تعليقا على تدنيس المصحف وصور القادة : يبدو هناك اصرار اسرائيلي موسادي على الاستفزاز من اجل الدفع للفتنة التي يجب ان نحذر منها جميعا في العراق وغيره. وقال ان الرد العراقي وما قامت به الحكومة العراقية مهم جدا وشجاع وحكيم من سحب سفيرها واستدعاء السفيرة السويدية.

وقال “هناك تكرار واصرار على الاعتداء على المصحف ومن حق الناس ان تعبر عن غضبها واذا اردنا للموضوع ان لا يتكرر فعلى كل الدول العربية والاسلامية ان تفعل ما فعل العراق. واشار ان فكرة مقاطعة البضائع جيدة لكن ما يهز السويد ويربي كل دول العالم هو هذا (مثل ما فعله العراق).

اضاف: ادعو الشعوب العربية والاسلامية الى مطالبة حكوماتها من الليلة ان تسحب سفراءها من السويد وتطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والاسلامية.

واكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه انه في المجتمع عندما نطلق الصفة نطلقها على الوجه العام والاغلب فهناك مجتمع صالح قد يوجد فيه فاسدون وقد تطلق على المجتمع وتقول فاسد ولو كان فيه بعض الصالحين، ونقول فرد مقاوم ونقول مجتمع مقاوم اذا كانت اغلبيته مقاومة ومواجهة ورفض الذل والهوان ولو كان فيه مستسلمون.

واكد ان الجماعة لها مسؤولية وشخصية ودور وهي التي تصنع حاضرها ومستقبلها وهناءها وتعاستها وعزها وذلها ونصرها وهزيمتها كمجتمع، وهناك مسؤوليات تتوجه الى الجماعة وليس الى الفرد وسيحاسب كمجتمع. واضاف ان المجتمع الذي غزا بلاده غازٍ ولم تقم فيه جماعة كافية لطرد الاحتلال هذا المجتمع يوم القيامة سيحاسب . واشار انه يمكن للمجتمع الفاسد ان يصبح صالحا والمجتمع الجاهل يمكن ان يصبح واعيا كما ان المجتمع او الامة او القوم او الشعب يمكن ان يكونوا صالحين ولكن لاسباب معينة ينحرفون.

واشار ان ما يحتاجه المشروع الالهي هو الى مجتمعات مؤمنة مجاهدة مضحية ومسؤوليتنا ان نحقق هذا السبب وفي كل بلد مسؤولية المؤمنين ان يوجدوا المجتمع المؤمن والمضحي والصادق في ندائه للمهدي (ع) ان تعال الينا يا مولانا.

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