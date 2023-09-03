ربط افغانستان بميناء "تشابهار" الإيرانية عبر السكك الحديدية قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس هيئة السكك الحديدية الأفغانية، بخت الرحمن شرافت، بعد لقائه مع المسؤولين الإيرانيين اليوم الإثنين في محافظة خراسان الرضوية الإيرانية، عبر تغريدة على حسابه في موقع "X": "سيتم قريباً ربط أفغانستان بميناء "تشابهار" عبر خط سكة حديد "ميلك" في ولاية نيمروز وخط سكة حديد زاهدان".

كما أعلن المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية الأفغانية، عبد السميع دوراني، أن الجزء الرئيسي من بناء خط السكة الحديد من ميناء تشابهار إلى الحدود الأفغانية الذي يبلغ طوله 140 كيلومترًا، قد اكتمل.

وأضاف: "إن ربط أفغانستان بميناء تشابهار له تأثير على الاقتصاد والتنمية في أفغانستان"، مؤكدا: "ان مشروع سكة حديد تشابهار قيد الإنشاء، وبمجرد الانتهاء من العمل، سيتم ربط بلادنا مباشرة بميناء تشابهار عبر خط السكة الحديد، مما سيمكن من التحويلات المباشرة بين البلدين، خاصة بين الهند وأفغانستان".

وكذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بين المسؤولين الأفغانيين والإيرانيين، قال الممثل الخاص لوزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية في شؤون أفغانستان، مير شفيع: "إنه من أجل تنفيذ هذا المشروع، بدأت إيران العمل على خط سكة حديد تشابهار-زاهدان".

وأكد مير شفيع: "بالتأكيد نعتزم الانتهاء من هذا المشروع في أسرع وقت ممكن، ومن المتوقع أن يبدأ الجانب الأفغاني أيضًا في بناء خط السكة الحديد الحدودي بين بندر ميلك ونمروز لإنشاء خط سكة حديد آخر بين البلدين".

وبحسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية، فقد بلغت تجارة أفغانستان مع إيران في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 512 مليون دولار.

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