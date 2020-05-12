إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في رام الله

وأظهر فيديو أحد المواطنين وهو ملقى على الأرض بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.



من جهته، أكد جيش الاحتلال أنه"تم تحييد الفلسطيني"، دون توضيح مدى إصابته.



وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها المتواصلة بحق المواطنين عبر حواجزها المنتشرة في مختلف مناطق الضفة الغربية.