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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٦:٢٢ م

خاجي یؤكد ضرورة إلغاء العقوبات الجائرة ووقف نهب الموارد الطبيعية لسوريا

خاجي یؤكد ضرورة إلغاء العقوبات الجائرة ووقف نهب الموارد الطبيعية لسوريا

أعرب كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، خلال مباحثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عن أمله في أن تساعد الأمم المتحدة على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكدا كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال اللقاء الذي تم بشكل افتراضي اليوم الإثنين على ضرورة حل الأزمة السورية عبر الحوار السياسي وحل القضايا الإنسانية وحل مشاكل سوريا الاقتصادية وعودة اللاجئين.

وأشار خاجي إلى الوضع الاقتصادي السيئ للشعب السوري مشددا على ضرورة إلغاء العقوبات الجائرة في أسرع وقت ممكن ووقف نهب الموارد الطبيعية لسوريا وتقديم المساعدات الدولية.

وأعرب كبير مستشاري وزير الخارجية عن أمله في أن تقوم الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول التي تريد حل الأزمة السورية بمساعدة اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1936554

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