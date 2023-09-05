الصين تعتزم أداء دور وسيط لحل أزمة النيجر سياساً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الصيني في النيجر جيان فنغ إنّ بكين تعتزم أداء دور وسيط في أزمة النيجر، وذلك بعد لقائه رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه المجلس العسكري الحاكم علي محمد الأمين زين.

وقال السفير، بحسب التلفزيون الوطني النيجري (RTN)، إنّ "حكومة الصين تعتزم تقديم خدمات جيدة وأداء دور وسيط للوصول إلى حل سياسي لأزمة النيجر تحترم فيه مصالح الدول المحيطة".

وأضاف أنّ "بكين تلتزم دائماً بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

وأمس الاثنين، أكّد رئيس وزراء النيجر المُعيَّن وجود "محادثاتٍ جارية" من أجل "انسحابٍ سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، آملاً "المحافظة على تعاونٍ مع فرنسا" والوصول إلى "اتفاقٍ خلال أيامٍ قليلة" مع منظمة دول غربي أفريقيا "إكواس" .

/انتهى/