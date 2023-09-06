بينهم مخبر واللواء سلامي.. مسؤولي ايران يشاركون في المسيرات الاربعينية داخل البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت مختلف مناطق البلاد اليوم الأربعاء اقامة مراسم مسيرة الأربعين الحسيني (ع) .

ومنذ الساعات الأولى من صباح يوم الأربعين، نظم كل من تخلف عن اللحاق بركب زوار ابا عبد الله الحسين عليه السلام، مسيرات الاربعين الحاشدة حباً للشهداء، وذلك في طرقات محددة سلفاً في أنحاء مختلفة من البلاد.

كما شارك في مراسم إحياء ذكرى الأربعين ، العديد من الزوار الذين زاروا كربلاء في الأيام الماضية، لكن لم تتح لهم فرصة حضور الأربعين في مدينة كربلاء المقدسه.

وقد حضر صباح اليوم الاربعاء آية الله السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية، إلى جانب مجموعة من الوزراء والمسؤولين، في مسيرات الأربعين الحسيني إلى جانب ابناء محافظة خراسان الجنوبية.

كما شارك النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر اليوم أيضاً في مسيرات الاربعين الحسيني، والتي انطلقت في الساعة السادسة صباحاً من ساحة الإمام الحسين (ع) باتجاه مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع).

ورافقت أسرة النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد محمد مخبر في مسيرة الاربعين الحسيني.

كما حضر اللواء رحيم صفوي، كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية في شؤون القوات المسلحة، هذه المسيرات الكبيرة.

وشارك ايضا اللواء حسين سلامي، قائد حرس الثورة الإسلامية في مسيرة الأربعين الحسيني في العاصمة طهران.

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