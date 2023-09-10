الرئيس الإيراني يهنئ فوز لاعبي التايكوندو للناشئين في بطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنا رئيس الجمهورية حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي منتخب البنات ووصيف منتخب البنين في بطولة آسيا الخامسة للتايكوندو للناشئين في لبنان.

وقال إن البطولة المشرفة للمنتخب الوطني للبنات وحصول منتخبنا الوطني للبنين على المركز الثاني في البطولة الآسيوية الخامسة للشباب للتايكوندو في لبنان أظهرت مرة أخرى جدارة أطفال الوطن الإسلامي وجعلتنا نفتخر.

ويعد هذا التفوق الواعد رمزا واضحا لأمة ديناميكية وقوية تسعى باستمرار إلى تسلق قمم الشرف في مختلف المجالات بخطواتها الطويلة.

أهنئ الأمة الإيرانية العظيمة على هذا التألق، وأعرب عن امتناني للمدربين والرياضيين في هذه الرياضة وأطلب من وزارة الرياضة والشباب أن توفر لهم المزيد من الفرص للنمو والفخر من خلال زيادة دعمهم.

/انتهى/