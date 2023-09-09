الرئيس الإيراني يهنئ طاجيكستان بمناسبة عيد استقلالها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، في رسالة إلى نظيره الطاجيكي السيد إمام علي رحمن، بقدوم ذكرى استقلال جمهورية طاجيكستان، الصديق والأخ.

واضاف ان الثقافة والقواسم المشتركة التاريخية واللغوية والمصالح المشتركة وتبادل الوفود رفيعة المستوى، كان لها دوراً كبيراً في توسيع واستمرار التعاون بين البلدين.

وتابع القول نآمل في ظل الجهود المشتركة أن نشهد التوسع المتزايد للعلاقات في كافة المجالات وبما يتوافق مع المصالح المشتركة بين البلدين وتنمية السلام والأمن الإقليمي والدولي.

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