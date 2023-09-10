المتحدث باسم السفارة الإيرانية في فرنسا: لم يحدث أي تعطيل في أنشطة القنصلية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم سفارة بلادنا في فرنسا إلى أن وضع مبنى القنصلية الإيرانية في باريس تحت السيطرة عقب هجوم معادٍ شنته مجموعة من العناصر المناهضة للثورة، وقال: "لا يوجد أي تعطيل في أنشطتها."

وأعلن المستشار الإعلامي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باريس، وأن الشرطة تبحث عن منفذي الهجوم الجبان الذي نفذته العناصر المناهضة للثورة على مبنى القنصلية الإيرانية في باريس .

وتجدر الإشارة إلى أن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باريس، عاصمة فرنسا، تعرضت يوم أمس لهجوم وتم إحراق الباب الخلفي لمبنى السفارة.

ووقع هذا الهجوم بينما بموجب اتفاقية فيينا، فإن الشرطة وقوات الأمن الفرنسية ملزمة بالحفاظ على أمن الأماكن الدبلوماسية التابعة لجمهورية إيران الإسلامية؛ لكنهم لم ينجحوا في صد هذا الهجوم.

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