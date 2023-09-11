قائد الثورة الإسلامية: جادون للغاية في مواجهة العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل قائد الثورة الإسلامية، اليوم الإثنين، حشدا من أهالي محافظتي "سيستان وبلوشستان" و"خراسان الجنوبية" في حسينية الإمام الخميني (ره).

وأكد سماحة قائد الثورة خلال خطابه في هذا اللقاء: "انه قلنا إن العالم على عتبة أو بداية التحول؛ ما هو هذا التحول وما الذي يحدث في العالم والذي نفسره على أنه تحول"، مبينا: "تشمل الخطوط الرئيسية لهذا التحول عدة قضايا، بما في ذلك إضعاف القوى الاستكبارية في العالم".

وتابع سماحته: "إن قوة غطرسة أمريكا وبعض الدول الأوروبية ضعفت وستضعف، وهناك خطوط رئيسية أخرى للتحول تتمثل في ظهور قوى إقليمية وعالمية جديدة".

وشدد آية الله خامنئي: "ان العدو جدي في عداوته ومخططاته ضدنا، ونحن أيضاً جادون للغاية في مواجهة هذا العدو"، مضيفا: "ان معلوماتنا الإستخباراتية تفيد بأن الحكومة الأمريكية أنشأت مجموعة تسمى بمجموعة الأزمات، مهمتها خلق الأزمة في الدول بما في ذلك إيران وإثارة الثغرات التي يعتقدون أنها ستؤدي إلى خلق الأزمة".

وأوضح: "انهم ومن خلال التفكير والدراسة، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن في إيران عدة نقاط يمكن الإستفادة منها لخلق الأزمات، وهي الاختلافات العرقية، والاختلافات الدينية، ومسألة الجنس والمرأة، والتي ينبغي استفزازها لخلق الأزمة".