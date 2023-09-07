قائد الثورة: اذا صمدتم ستصلون القمة...حشود غفیرة تشارك في مسيرة الاربعين بطهران

رئیسي: مسیرة الاربعین هو مظهر من مظاهر وحدة المقاومة الإسلامية

اعتبر رئیس الجمهوریة السید" إبراهیم رئیسي"، مشارکة 20 مليون زائر في مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة وفي جمیع انحاء ایران مظهراً من مظاهر حب ومودة الإمام الحسين (ع) .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئیس الجمهوریة خلال مشارکته في مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين (ع) بمدینة بیرجند مرکز محافظة خراسان الجنوبية، استشهد الامام الحسين (ع) وأصحابه حتى لا يبقى اسم وذكرى الامام وعاشوراء ولكن الله أراد أن يبقى عاشوراء عبر العصور والأجيال.

وأكد على ضرورة الفهم الصحيح للظروف الراهنة، وقال: نعتقد أنه كما أزالت دماء الإمام الحسين (ع) الجهل، فإن دماء الشهداء الطاهرة ستكشف وجه الجهل الحديث.

وقال رئیس الجمهوریة، اليوم الاربعاء في لقاء مع شرائح مختلفة من اهالي مدينة دار التقريب بمحافظة خراسان الجنوبیة: إن أهم هدف للاامام الحسين (ع) کان الأمربالمعروف والنهي عن المنكر ليبقى دين جده. فإذا لم يكن عاشوراء لم يبق من الدين شيء، فقراءة القرآن والصلاة والدين تعود إلی بركة عاشوراء ودماء الشهداء.

وأضاف: الأربعين رمز للإنسانية من أجل معرفة طريق الحق من الباطل، وتمييز الإنسانية عن الجريمة معتبرا الإمام الحسين (ع) رمزا للوحدة والتماسك.

وتابع: اليوم اجتمع الناس من جميع أنحاء العالم بلهجات ولغات مختلفة وأديان مختلفة في موكب الأربعين الحسيني الضخم، وهو مظهر من مظاهر وحدة المقاومة الإسلامية، مضیفا أن هذه المسیرة و التجمع تعتبر التجمع الأكبر والفريد من نوعه في العالم.

وقال: إن هذه المسيرة رمز ومظهر لوحدة وتماسك الأمة الإسلامية رغم اختلاف الأديان واللهجات.

وأضاف أن الأربعين هي أصلنا وجذورنا وهويتنا وهدفنا وغایتنا في تكوين الحضارة الإسلامية

وتابع قائلا : إن الأربعين هو تجديد العهد مع الإمام الحسين (ع) ، والشجاعة والوقوف ضد الظلم والسعي لتحقيق العدالة في العالم .

واعتبر أربعينية الإمام الحسين(ع) تیار شامل وأضاف: دعوا وسائل الإعلام الأجنبية تراقب وتتجاهل مسيرة الأربعين المليونية. ولكن هل من الممكن إنكار الرغبة في المثل العليا والحقیقة؟

وأکد حاول الأعداء عبر التاريخ محو اسم حسين لكنهم فشلوا.

وصرح أن حضورالشعب الإيراني في الساحة أعطى قوة للبلاد والنظام.

وأشار إلى إنجازات التي حققها النظام وقال: "لقد تم إنجاز الكثير من العمل خلال هذه الفترة رغم كل العداوات والتهديدات والحظر ، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب علينا القيام به وكما أوصى قائد الثورة: إن تقوية الإيمان وبث الأمل في القلوب كان ولا يزال وسيظل سر النجاح.

وقال إن الشعب الإيراني تحول العقوبات والتهديدات إلى فرص، وخلق حتى الآن العديد من الفرص التي تثیر إعجاب بعض الدول التي تشاهد هذا المستوى من التقدم، ولا ينبغي للشعب أن یشعر بالتعب أو خيبة الأمل بأي شكل من الأشكال.

قائد الثورة الإسلامیة: اذا صمدتم ستصلون الى القمة

قال قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" مخاطبا الشباب: إذا صمدتم ستتسلقون القمة وستصلون الى قمة سيادة دين الله وسيادة الحق والعدل وقمة الوصول الى المقصود والهدف من خلق البشرية وهو عبارة عن تكامل الانسان والكمال البشري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خاطب قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" الشباب قائلا إذا صمدتم ستتسلقون القمة وستصلون الى قمة سيادة دين الله وسيادة الحق والعدل وقمة الوصول الى المقصود والهدف من خلق البشرية وهو عبارة عن تكامل الانسان والكمال البشري.

وقال سماحته في كلمة مقتضبة قبل ظهر الأمس في ختام مراسم عزاء المواكب الطلابية من جامعات عموم البلاد بمناسبة الأربعين الحسيني في حسينية "الامام الخميني (رض): طريقكم هذا هو طريق ارادة ولا بد من التحرك بارادة وعزيمة. عوامل الجذب للانحراف عن هذا الخط المستقيم ليست قليلة. هذه العوامل كانت موجودة على الدوام وهي اليوم أكثر من أي وقت مضى.



وأضاف: إن الإرادة القوية ضرورية لتتمكنوا من المقاومة والثبات امام عوامل الجذب الشيطانية هذه. إن قاومتم فسوف تتسلقون القمة حينها. هذا الامر لم يحدث منذ عهد رسول الله (ص) إلى الآن.



وقال: ان صمدتم ستتسلقون القمة وستصلون الى قمة سيادة دين الله وسيادة الحق والعدل وقمة الوصول الى المقصود والهدف من خلق البشرية وهو عبارة عن تكامل الانسان والكمال البشري.



واضاف سماحة قائد الثورة الإسلامية: انتم شباب اليوم مبعث الامل. اليوم، يستطيع كل واحد منكم أن يكون شعلة نور في الطريق من حوله. اسعوا للاحتفاظ بهذا الامر واسعوا للثبات في هذا الطريق. "فاستقم كما امرت ومن تاب معك". الثبات مهم.



وأشار إلى المشاركة المهيبة في مسيرة الاربعين من النجف إلى كربلاء وفي مدن البلاد ، وقال مخاطبا الشباب: كما مضيتم بثبات على طريق مسيرة الأربعين، كونوا في طريق التوحيد، أقوياء وذوي إرادة ايضا، وعيشوا حسينيين وابقوا حسينيين دوما.

بينهم مخبر واللواء سلامي.. مسؤولي ايران يشاركون في المسيرات الاربعينية داخل البلاد

شارك المسؤولون العسكريون والمدنيون الايرانيين في مسير الاربعين المليوني داخل البلاد والذي نظم بمشاركة واسعة في جميع انحاء البلاد لكل الذين تخلفوا عن اللحاق بركب زوار الامام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت مختلف مناطق البلاد أمس الأربعاء اقامة مراسم مسيرة الأربعين الحسيني (ع) .

ومنذ الساعات الأولى من صباح يوم الأربعين، نظم كل من تخلف عن اللحاق بركب زوار ابا عبد الله الحسين عليه السلام، مسيرات الاربعين الحاشدة حباً للشهداء، وذلك في طرقات محددة سلفاً في أنحاء مختلفة من البلاد.

كما شارك في مراسم إحياء ذكرى الأربعين ، العديد من الزوار الذين زاروا كربلاء في الأيام الماضية، لكن لم تتح لهم فرصة حضور الأربعين في مدينة كربلاء المقدسه.

وقد حضر صباح اليوم الاربعاء آية الله السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية، إلى جانب مجموعة من الوزراء والمسؤولين، في مسيرات الأربعين الحسيني إلى جانب ابناء محافظة خراسان الجنوبية.

كما شارك النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر اليوم أيضاً في مسيرات الاربعين الحسيني، والتي انطلقت في الساعة السادسة صباحاً من ساحة الإمام الحسين (ع) باتجاه مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع).

ورافقت أسرة النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد محمد مخبر في مسيرة الاربعين الحسيني.

كما حضر اللواء رحيم صفوي، كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية في شؤون القوات المسلحة، هذه المسيرات الكبيرة.

وشارك ايضا اللواء حسين سلامي، قائد حرس الثورة الإسلامية في مسيرة الأربعين الحسيني في العاصمة طهران.

آل صادق: نجاح مسيرة الأربعين يعود إلى التعاون الصادق بين مسؤولي وشعبي إيران والعراق

أشار آل صادق إلى نجاح مسيرة الأربعين الحسيني قائلا: هذا النجاح يعود إلى التعاون الصادق والتعاطف بين مسؤولي وشعبي إيران والعراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفیر الإیراني لدی بغداد "محمد کاظم آل صادق"، ان مسيرة الأربعين الحسيني (ع)عالمية وستصبح أكثر عالمية مستقبلا.

وأشار السفير الإيراني إلى أن هذه المراسم الفريدة أظهرت مرة أخرى عمق المودة لدى شعبي البلدين والدول الأخرى معربا عن شكر وتقديره للرفقة الصبورة والتعاون من جانب الشعب الإيراني وخاصة الزائرين والمنظمين والمواكب ومسؤولي الدوائر الخدمية والصحية المختلفة الذين ساعدوا الإخوة العراقيين في إدارة المراسم.

وبالإشارة إلى أنشطة هيئة الحشد الشعبي في تقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني قال: إن تضحية الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية، وكرم الشعب وأصحاب المواكب الذين قدموا كل ما لديهم للزوار، لا تنسى.

وأوضح: أن نجاح هذه المراسم لم يكن ليتحقق لولا التعاون الصادق والتعاطف من مسؤولي البلدين.

حشود غفیرة تشارك في مسيرة الاربعين بطهران

شارک عدد کبیر من سکان مدینة طهران في المسیرة الاربعینیة في مختلف المناطق تحت شعارات "حیاتنا الحسین" و "حب الحسین یجمعنا" و القران یهدینا" .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تشارك الجماهير المحبة لآل البيت (ع) بمختلف فئاتها، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، في هذه الشعيرة الاسلامية، احياء لاربعينية سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين (ع) والشهداء من اهل بيته وصحبه الابرار في واقعة الطف بكربلاء.

ففي طهران انطلقت المسيرة من ساحة الإمام الحسين (ع) ، حيث يسير محبو الامام الحسين (ع) على طريق بطول 17 كيلومتراً وصولا إلى مرقد "السيد عبد العظيم الحسني (ع)" في مدينة ري جنوب العاصمة.

وتقاطرت الجموع الى ساحة "الامام الحسين (ع)" منذ ساعات الفجر للتهيؤ للمشاركة في هذه المسيرة.

و سمیت المسیرة هذا العالم "عشاق الحسین" حیث وصل المعزین من عدة مناطق الی مقام السید عبدالعظیم الحسنی (ع) في جنوب طهران، و قد بدات المسیرات من الساعة السادسة صباحا و بعد اقامة صلاة الصبح و قرائه زیارة الاربعین.

وقد بداء یجتمع المشارکین بمشیرة الاربعین في دوار امام حسین علیه السلام في وسط طهران عند الساعة السابعة صباحا.

و من بعده دخل حشد غفير من الناس إلى شارع هفده شهريور لإحياء ذكرى الاربعین الحسیني و هم یرددون شعارات لبيك یا الزهراء، لبيك یا المهدي، لبيك یا الحسين و لبيك یا العباس و تم توزيع لافتات تحمل شعارات حياتنا الحسين، وحب الحسين يتجمعنا، والقرآن يهدينا، على المشارکة في المسیرة. و في الرد علی الاسائات المتکررة الی القران رددت الجماهیر شعار "القرآن يهدينا".

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: نستمر بتطور التكنولوجيا النووية في مناطق مختلفة من البلاد

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد إسلامي": نطور التكنولوجيا النووية في مناطق مختلفة من البلاد حتى نشهد تأثيرها على حياة المواطنيين أكثر فأكثر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد إسلامي": نطور التكنولوجيا النووية في مناطق مختلفة من البلاد حتى نشهد تأثيرها على حياة المواطنيين أكثر فأكثر.

واضاف إسلامي أمس الأربعاء، خلال زيارته محافظة خوزستان وفي لقاء مع محافظ خوزستان ان منظمة الطاقة الذرية تسير على طريق تطوير هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات الوطنية وفق وثيقة العشرين الاستراتيجية.

وأشار إلى أن من أهداف هذه الوثيقة تطوير محطات توليد الكهرباء وأنظمة الإشعاع مضيفا:تم تسجيل محطتي كهرباء كارون 1 و2 في المنظمة، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عامًا.

وأضاف: بفضل توجيهات قائد الثورة الإسلامية حققنا الكثير من التقدم في مجال الطاقة الذرية ونخطط دائمًا لتطوير محطات الطاقة الكهربائية.

استخدام الإشعاع في إنتاج المنتجات الزراعية

وقال: يعتبر التشعيع في مجال الزراعة قدرة مهمة جداً لإنتاج منتجات غذائية صحية مما يؤدي إلى إزالة الآفات وزيادة الحفاظ على المنتجات الزراعية.

وتابع: يمكن إنتاج منتجات زراعية صحية وتخفيض تكلفة العلاج وضمان صحة المواطنيين.

وقسم إسلامي البلاد إلى 12 قطاعًا مهمًا لإنتاج المنتجات الزراعية مضيفا: محافظة خوزستان هي أحدی هذه الأقطاب التي سيتم إجراء الإشعاع فيها في هذه المحافظة.

واعتبر إسلامي مساهمة خوزستان في إنتاج المنتجات الزراعية المختلفة للبلاد كبيرة موضحا: المنتجات الزراعية لهذه المحافظة لها مساهمة خاصة في الصادرات غير النفطية، لذلك ينبغي النظر في إنشاء أنظمة إشعاعية في خوزستان.

وأوضح: أن إنتاج المنتجات الزراعية من خلال هذه الأنظمة مهمة جداً في تنمية التجارة الخارجية، ويجب وضع التخطيط العملي على جدول الأعمال في هذا المجال.

وأعلن إسلامي عن إطلاق أول مصنع للفستق باستخدام النظام المعرفي والإشعاعي في البلاد في المستقبل القريب قائلا: يتم بذل الجهود لزيادة مراكز الإشعاع الثلاثة في البلاد إلى 12 بنهاية الحكومة الثالثة عشرة.

وشدد على أن الغرب يحاول دائما منع إيران من الحصول على التقنيات الحديثة تابع قائلا: تكنولوجيا الطاقة النووية لها تأثير على حياة المواطنين، لذا فإن هذه التكنولوجيا لا تستخدم فقط لصنع القنابل الذرية.

وصرح أنه كلما فرض الأعداء الحظر كلما عملنا بشكل أقوى في هذا القطاع مضيفا: هناك ثقة جيدة بالنفس لدى العاملين في مجال تكنولوجيا الطاقة الذرية في البلاد لدرجة أننا حققنا العام الماضي 158 إنجازاً جديداً في هذا المجال.

رئيسي يشارك في مسيرة الاربعين في مدينة بيرجند

شارك رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ، أمس الاربعاء ، في مسيرة الاربعين في مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان جنوبي شرق ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ، صباح اليوم الاربعاء ، في مسيرة الاربعين في مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان جنوبي شرق ايران.

وقد صل رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي إلى مطار "الشهيد كاوه" الدولي في مدينة بيرجند صباح اليوم الاربعاء في زيارة تستغرق يومًا واحدًا وكان في استقباله مسؤولون محليون.

وفي البرنامج الأول لزيارة رئيس الجمهورية للمحافظة، ستبدأ رسميا العمليات التنفيذية لمشروع سكك الحديد الوطني "نهبندان-بيرجند-قاين-يونسي".

بعد ذلك، يشارك السيد رئيسي في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) في بيرجند حيث من المقرر ان يلقي كلمة في المشاركين بالمراسم.

ومن بين البرامج الأخرى للزيارة، تفقد مدينة فردوس فضلاً عن حضور اجتماعات منفصلة مع النخب وأئمة الجمعة وعلماء الدين في المحافظة.

وزير الاعلام الباكستاني يدعو الى توطيد التعاون الاعلامي بين ايران و باكستان

وصف وزير الاعلام في الحكومة المؤقتة الباكستانية "غلام مرتضى سولنغي"، العلاقات الثنائية مع ايران بانها تحظى ببالغ الاهمية داعيا الى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف وزير الاعلام في الحكومة المؤقتة الباكستانية "غلام مرتضى سولنغي"، العلاقات الثنائية مع ايران بانها تحظى ببالغ الاهمية داعيا الى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجال تبادل الوفود الاعلامية والثقافية.

وفي لقاء مع سفير ايران في باكستان، اضاف سولنغي ان الحكومتين الايرانية والباكستانية اتخذتا خطوات مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي خدمة لمصالحهما الوطنية.

وفي اشارة الى مذكرة تفاهم للتعاون بين وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء و وكالة الانباء الباكستانية الرسمية (ان .بي.بي) دعا الى توطيد التعاون الاعلامي بين ايران و باكستان مؤكدا على تعزيز التبادل الثقافي والاعلامي بين البلدين.

ولفت الى حرص الحكومة الباكستانية على ترسيخ التعاون الثنائي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال انتاج الافلام والنشاطات السينمائية قال اننا مستعدون للتعاون مع ايران لانتاج الافلام حول العلامة اقبال لاهوري.

واضاف ان اللغة الفارسية تعتبر عنصرا فاعلا لتمتين العلاقات مع ايران ونحن نفتخر ان هناك شعراء في باكستان بمن فيهم العلامة لاهوري انشدوا كثير من اشعارهم بالفارسية.

من جانبة نقلت العلاقات العامة في وزارة الاعلام الباكستانية عن السفير الايراني "رضا اميري مقدم"، قوله انه اكد على اهمية ترسيخ العلاقات الشاملة مع باكستان واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب في تعزيز التعاون المشترك مع اسلام اباد في مختلف المجالات الثقافية بما فيها انتاج الافلام السينمائية والمسلسلات.

آخر التقارير

نداء الحرّیة من علی بعد 833 کیلومتراً من القدس

موکب نداء القدس من علی بُعد 833 کیلومتراً من بیت المقدس بالتعاون بین مجموعة من العلماء والناشطین الفلسطینیین وبمرافقة ناشطین عالمیین ایرانیین وعراقیین الذین استطاعوا وبشکل جیّد من ربط الأربعین بفلسطین.

وکالة مهر الخبریة، المجموعة الدولیة: خلال السنوات الماضیة، تمّ طي مسار التقارب وتطبیع العلاقات بین بعض الدول العربیة وتل أبیب بسرعة أکثر وبصورة علنیة. تمثلت نقطة التحوّل في هذا المسار في الإعتراف الرسمي باسرائیل من قبل دولة الامارات والبحرین والمغرب.

حتّی أنّ الکثیر من الدول الاقلیمیة التي اتّخذت مواقف صلبة مناهضة للصهاینة في موضوع نقل السفارة الأمریکیة إلی بیت المقدس، اعترفت بوجود اسرائیل، فالمسألة الوحیدة لدی هذه الدول تتمثل في حدود سنة 1967 وعدم تشکیل دولة فلسطینیة.

وحالیاً، وفي الیوم الذي یعترف فیه رؤساء الدول العربیة باسرائیل وتطبیع علاقات دولهم مع هذا الورم السرطاني، من الضروري لفلسطین أن تضفي علی طبیعة شعبها المزید من العنفوان والحضور وتثبت أنّ مسار بعض الدول العربیة في مقابل الکیان الصهیوني والإعتراف الرسمي بأجزاء من التراب الفلسطیني بصفتها الکیان الزائف لاسرائیل، لیس موقف ورغبة الشعب المسلم وشعوب منطقة غرب آسیا. من الحوادث المتفرقة والمتعدّدة من تعامل المجتمع العربي الاسلامي مع السائحین الصهاینة في بطولة کأس العالم لکرة القدم في دولة قطر وإلی ردود الأفعال والمظاهرات التي قامت بعد الاعلان عن لقاء جمع وزیرة خارجیة لیبیا مع نظیرها الاسرائیلي، کلّ هذا ان دلّ علی شئ فانّما یدل علی حقیقة مفادها أنّ المجتمع في المنطقة الاسلامیة والعربیة یطوي مساراً مختلفاً تماماً عن مسار بعض المتنازلین والمساومین .

الأربعین؛ أرضیة لأجل «فلسطین»

لقد تمّت متابعة وملاحقة المسیرة الأربعینیة الضخمة خلال السنوات الماضیة بحماسة وإثارة خاصّتین، وقد أوجد حجمها ووسعتها هذه الفرصة للتطرق إلیها من خلال أرضیات اجتماعیة وثقافیة.

أحد المواضیع التي یجب التطرق إلیه یتمثل في « فلسطین» نفسها. فالطبیعة الدینیة والانسانیة وحقوق الانسان في موضوع فلسطین توجد هذه الفرصة کي تتمتّع قضیة فلسطین بحضور في مسیرة الأربعین من حیث العرض والقبول والتوجیه .



الخطوة والفرصة الثانیة في مسیرة الأربعین تتمثل في إعادة الأنظار إلی فلسطین من خلال بیان أهمّیتها. « أيّ واحد یفهم ویستوعب جیّداً موضوع فلسطین، یعترف بأنّ موضوع فلسطین هو الموضوع الأوّل للعالم الاسلامي. فلسطین هي مفتاح الانتصار علی أعداء الاسلام؛ وأهم موضوع للعالم الاسلامي الیوم هو موضوع فلسطین؛ لماذا؟ لأنّ فلسطین بلد اسلامي أتوا واغتصبوه وأخذوه من شعبه عنوة. الموضوع لیس الاستیلاء علی قریة أو مدینة؛ فالعدو استولی علی بلد بأکمله وحوّله إلی قاعدة لزعزعة الأمن والاستقرار في الدول الاقلیمیة؛ یجب محاربة الورم السرطاني...» ؟ الخطاب أعلاه قسم من کلمة لقائد الثورة الاسلامیة ،حفظه الله ورعاه، في مؤتمر محبّي أهل البیت وموضوع التکفیریین في سنة 2017.

ایجاد هذا الفهم والإدراك في أوساط المجتمعات الشیعیة یصبح بالامکان تحیید وحل الکثیر من التحدّیات والاستهداف الخاطئ في تحدید ومعرفة العدو الأصلي والنهائي.

علاوة علی ذلك، یمکن للإهتمام بفلسطین في أواسط زائري مسیرة الأربعین إلی حدّ کبیر من إصلاح بعض الشبهات ووجهات النظر غیر الصائبة فیما یخصّ الایرانیین وأهدافهم في المنطقة وإعادة النظر فیها. یجب أن تصاحب هذا الموضوع عناصر دقیقة جداً بهدف الجمع بین الشیعة وغیر المسلمین کي یصل إلی هدفه الرئیس.



«نداء الاقصی»، تنفیذ الواجبات

من المحتمل أنّ الجمیع قد سمعوا باسم موکب نداء الأقصی ولو لمرّة واحدة، أو إذا کنتم قد شارکتم في المسیر، أو المشایة، قد استغربتم من رؤیة القبّة الذهبیة الکبیرة لمسجد الأقصی في العمود رقم 833 وأُخذتم علی حین غرّة.



موکب نداء القدس من علی بُعد 833 کیلومتراً من بیت المقدس بالتعاون بین مجموعة من العلماء والناشطین الفلسطینیین وبمرافقة ناشطین عالمیین ایرانیین وعراقیین الذین استطاعوا وبشکل جیّد من ربط الأربعین بفلسطین.

أُقیمت مراسیم إفتتاحیة هذا الموکب في 12 صفر (29 آب/ أغسطس) من خلال إقامة مؤتمر حمل عنوان "نداء الأقصی" في کربلاء بمشارکة العشرات من العلماء الفلسطینیین والعراقیین والایرانیین إلی جانب علماء من 61 دولة من السنّة والشیعة. وفي هذا المؤتمر الآنف الذکر، تمّ التأکید علی الوحدة ومعارضة تطبیع العلاقات مع الکیان الصهیوني، وفي النهایة وبحضور العلماء السنّة من فلسطین في حرم أبي عبدالله الحسین (علیه السلام) واقامة صلاة الجماعة، أنهی المؤتمر أعماله.

نداء الأقصی، موکب یُمکن فیه رؤیة لون واشتمام رائحة الوحدة الاسلامیة والأمل بالانتصار علی العدو. خدمة علماء الدین المشهورین من فلسطین للزائرین الحسینیین وإعطاء نبذة عن الشهداء الفلسطینیین الذین کانوا یعتبرون سیّد الشهداء (ع) قدوتهم الجهادیة، إلی جانب الأداء الحي للأناشید الفلسطینیة بلغات متعدّدة وسرد روایة احتلال الصهاینة لأرض فلسطین بماکیت ثلاثي الأبعاد والأهم من کلّ ماسبق ذکره الحوارات والنقاشات مع الفلسطینیین عن قرب، فرصة ذهبیة للشباب العراقي والایراني للتواصل مع فلسطین عن کثب.



التصمیم الجمیل لموکب نداء الأقصی یُشعر کلّ زائر بالرغبة في الذهاب إلی المسجد الأقصی واداء الصلاة فیه. أحد التدابیر المثیرة للاهتمام لهذا الموکب في السنة الثانیة من حضوره وتواجده في مسیرة الأربعین، محاکاة العودة إلی فلسطین یوم الأحد وذلك من خلال المسیر من الموکب 815 وإلی العمود رقم 833 حیث موقع الموکب. المسیر الذي أُقیم بشعار "واعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة". هذا الشعار مُقتبس من کلمة لقائد الثورة، حفظه الله ورعاه، فیما یخصّ موقع ومکانة الأربعین في وحدة العالم الاسلامي، حیث تفضّل بالقول:

« أحد أمثلة القوّة الذي یشاهده العالم الاسلامي ویلمسه الیوم یتمثل في مسیرة الأربعین؛ واعدوا لهم ما استطعتم من قوّة. مسیرة الأربعین هي قوّة الاسلام. القوّة هي حقیقة، قوّة جبهة المقاومة الاسلامیة بحیث تنطلق هذه الجموع الملیونیة العظیمة باتّجاه کربلاء، إلی الحسین (ع)، صوب قمّة فخر التضحیة والشهادة، وعلی کلّ أحرار العالم التعلم منه » .

هذا، وقد کان لاجراءات وخطوات موکب نداء الأقصی أصداء کثیرة وواسعة في وسائل الاعلام العربیة والایرانیة. علی سبیل المثال، یمکن الإشارة إلی الأصداء وردود الأفعال لوضع صور الشهداء المعروفین في فلسطین کالشهیدین باسل الأعرج وابراهیم النابلسي علی الأعمدة في طریق مسیرة الأربعین. هذا الإجراء الحسن والذي أدّی حتّی إلی أن تقوم والدة الشهید ابراهیم النابلسي من قلب الضفة الغربیة بإرسال مقطع فیدیو لموکب نداء الأقصی تتقدّم فیه بالشکر الجزیل والخاص للعراقیین والمسلمین الآخرین من حماة فلسطین في مسیرة الأربعین.



النتیجة

یُعتبر الأربعین فرصة لا مثیل لها للوحدة وإعداد وتهیئة الأذهان والعقول صوب طبیعة الاسلام السیاسي؛ العمل الذي تمّ تنفیذه علی أکمل وجه في أربعین هذا العام من قبل موکب نداء الأقصی، لهذا یجب تقدیم شکر خاص لجمیع المنظمین وزملائهم وعلی الأخص العلماء والشخصیات الفلسطینیة التي تواجدت في الموکب الآنف الذکر.

علاوة علی ذلك، یجب ألا ننسی من أنّ الطبیعة الشعبیة للمسیرة الأربعینیة تسبّب في خروج موضوع فلسطین من حالة إطلاق الشعارات والحالة الیومیة والتحرّك باتّجاه التبلور الاجتماعي وتحریك وتفعیل الهویّة الذاتیة بین المسلمین. یجب تحقیق هذه الأهداف من خلال الیقظة والصبر والمزاج والکثیر من البراعة والدقة. وحدة العالم الاسلامي، وجذب انتباه المسلمین السنّة للمسیرة الأربعینیة و... من أقل الفوائد للتطرّق إلی موضوع فلسطین في مسیرة الأربعین، ویجب إلقاء نظرة أوسع وأشمل علی سعة وطاقات الأربعین.

*محسن فائضي؛ خبیر في شؤون فلسطین

/انتهى/