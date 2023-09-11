وزير الأمن الايراني: اعتقلنا حوالي 200 ارهابي في البلاد خلال هذا العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الامن الايراني حجة الإسلام والمسلمين " إسماعيل خطيب" في حوار تلفزيوني، اليوم الاثنين، ان في هذا العام، ألقي القبض على ما يقرب من 200 إرهابي كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات قتل وارهاب، مضيفاً أن ما يقرب الـ 20% من هذه الحالات في طهران.

وأشار وزير الأمن الإيراني إلى أن الفرق الإرهابية الناشئة حديثاً، والتي معظمها أنشأة من قبل الغرب مثل داعش، وتتلقى التدريب والأسلحة في هولندا، والدنمارك، والسويد، وألمانيا، مضيفاً لدينا شعار مفاده أن الإرهابيين ليسوا آمنين في أي مكان في العالم، وفي يوم من الأيام سيتوصل الأوروبيون إلى هذا الاستنتاج، كما توصلت إليه ألبانيا الآن.

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