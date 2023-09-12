رئيسي: السجناء الامريكيون في ايران سيعودون إلى بلدهم قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة حصرية مع شبكة إن بي سي نيوز في طهران، صرح آية الله السيد إبراهيم رئيسي أن اتفاق تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة سيتم الانتهاء منه في الوقت المحدد وأن السجناء الأمريكيين في حالة "صحية للغاية" وقال إن الأميركيين المسجونين في إيران سيعودون إلى هذا البلد قريباً.

وكتبت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: وتابع الرئيس الإيراني أن طهران لديها "الخيار" في كيفية إنفاق هذه الأموال. وبحسب مترجم للحكومة الإيرانية، أكد: "هذه الأموال ملك للشعب الإيراني والحكومة الإيرانية، لذا فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقرر ما ستفعله بهذه الأموال".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الأموال ستستخدم لأغراض أخرى إلى جانب الاحتياجات الإنسانية، قال رئيسي: "الإنسانية تعني كل احتياجات الشعب الإيراني، لذلك سيتم إنفاق هذه الأموال على تلك الاحتياجات وان تحديد احتياجات الشعب الإيراني والقرارات بشأنها ستتخذ من قبل الحكومة الإيرانية.

وأبلغت إدارة بايدن الكونجرس يوم الاثنين أنها اتخذت خطوات ملموسة لتسهيل تبادل السجناء وأصدرت إعفاءات من شأنها أن تسمح للبنوك الدولية بتحويل 6 مليارات دولار إلى قطر من دون التهديد بفرض عقوبات أمريكية.

/انتهى/