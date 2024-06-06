خلال عام.. قيمة تصدير الفستق الايراني تصل لمليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن نائب رئيس مجلس امناء الجمعية الوطنية الايرانية للفستق جليل كاربخش انه تم خلال العام الايراني الماضي تصدير ما قيمته مليار دولار من الفستق الايراني مضيفا ان الفستق يتم انتاجه الان في 27 محافظة ايرانية.

وابلغ كاربخش انه تم خلال العام الماضي انتاج 200 الف طن من الفستق الايراني وتم تصدير 120 طنا منه الى الدول المستهدفة بقيمة 900 مليون الى مليار دولار.

واضاف انه يتم الان انتاج الفستق في 27 محافظة ايرانية، تحتل كرمان (جنوب شرق) مركز الصدارة من خلال انتاج 45 الى 50 بالمائة منه.