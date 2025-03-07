سفير إيران في نواكشوط يلتقي رئيس غرفة التجارة الموريتانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى جواد أبو سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نواكشوط عاصمة موريتانيا، برئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد الشيخ العافية ولد محمد خونا، في مكتبه في نواكشوط.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خاصة ما يتعلق بتعزيز الشراكة بين مجموعات الأعمال في البلدين وسبل تطوير التبادل التجاري بين إيران وموريتانيا.

ومن الجدير بالذكر؛ تقع دولة موريتانيا في غرب أفريقيا، على مقربة من المحيط الأطلسي، وبفضل موقعها الاستراتيجي يسهل الوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية. وفي السنوات الأخيرة، حاولت إيران تخفيف الضغوط الناجمة عن العقوبات وخلق أسواق جديدة للصادرات غير النفطية (مثل المنتجات الزراعية والتقنية والطبية) من خلال توسيع العلاقات مع الدول الأفريقية، بما في ذلك موريتانيا.

وتسعى البلاد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية وتنويع شركائها التجاريين. تشمل القطاعات الرئيسية للاقتصاد الموريتاني التعدين (الحديد والذهب) والزراعة وصيد الأسماك. وإذا تمت إدارة هذا التعاون بشكل صحيح، فإنه قد يصبح نموذجا لتفاعل إيران مع الدول الأفريقية الأخرى.

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