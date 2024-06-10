اللواء موسوي: معظم نجاحات الشهيد صياد شيرازي يعود إلى مرافقة زوجته معه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء موسوي القائد العام للجيش، على هامش مراسم تشييع زوجة الشهيد صياد شيرازي: "حقا جزاء زوجات الشهداء والمحاربين القدامى والمناضلين من أجل الحرية لا يقل عن رجالهم".

وتابع: ولعل زوجات الشهداء، ومنهن زوجة الشهيد صياد شيرازي، التي ساندت ودعمت ورافقت هذا الشهيد لسنوات طويلة، ينبغي أن يكون لها نفس منزلة الشهداء أمام الله.

وقال القائد العام للجيش: الشهيد صياد شيرازي، المشهور جداً في تاريخ الدفاع المقدس، والكثير من الشعب الإيراني يحبه، من المؤكد أن معظم النجاح الذي حققه يعود إلى مرافقه زوجته معه.

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