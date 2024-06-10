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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٣٦ ص

اللواء موسوي: معظم نجاحات الشهيد صياد شيرازي يعود إلى مرافقة زوجته معه

اللواء موسوي: معظم نجاحات الشهيد صياد شيرازي يعود إلى مرافقة زوجته معه

قال القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي: "من المؤكد أن معظم النجاح الذي حققه الشهيد صياد شيرازي يعود إلى زوجته".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء موسوي القائد العام للجيش، على هامش مراسم تشييع زوجة الشهيد صياد شيرازي: "حقا جزاء زوجات الشهداء والمحاربين القدامى والمناضلين من أجل الحرية لا يقل عن رجالهم".

وتابع: ولعل زوجات الشهداء، ومنهن زوجة الشهيد صياد شيرازي، التي ساندت ودعمت ورافقت هذا الشهيد لسنوات طويلة، ينبغي أن يكون لها نفس منزلة الشهداء أمام الله.

وقال القائد العام للجيش: الشهيد صياد شيرازي، المشهور جداً في تاريخ الدفاع المقدس، والكثير من الشعب الإيراني يحبه، من المؤكد أن معظم النجاح الذي حققه يعود إلى مرافقه زوجته معه.

/انتهى/

رمز الخبر 1945311

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