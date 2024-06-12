إيران والعراق تؤكدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه التقى السفير الايراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني،

وتناول اللقاء العلاقات المشتركة، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يضمن توثيق المنافع والمصالح الحيوية بين البلدين الصديقين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباقي الدول الإقليمية، والانطلاق بالمشاريع الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تثمر تكاملاً اقتصادياً يعزز الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة".

ويشار إلر ان القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني، علي باقري كني، يزور العراق غدا الخميس للقاء عدد من المسؤولين واجراء محادثات معهم.