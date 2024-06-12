  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٥٠ م

إيران والعراق تؤكدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات

إيران والعراق تؤكدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات

اكد السفير الايراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، ورئيس الوزراء العراقي في لقاء مشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه التقى السفير الايراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني،

وتناول اللقاء العلاقات المشتركة، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يضمن توثيق المنافع والمصالح الحيوية بين البلدين الصديقين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباقي الدول الإقليمية، والانطلاق بالمشاريع الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تثمر تكاملاً اقتصادياً يعزز الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة".

ويشار إلر ان القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني، علي باقري كني، يزور العراق غدا الخميس للقاء عدد من المسؤولين واجراء محادثات معهم.

رمز الخبر 1945431

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات