وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 37232

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال الاسرائيلي "ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا، و 105 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه "لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى (37٫232) شهيدا و (85٫037) إصابة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي شهداء ومفقودي العدوان على غزة لضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.