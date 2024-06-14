غزة ... سكان القطاع دون مياه نظيفة وحماس تطالب بموقف واضح بوقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ويأتي ذلك، بينما أعلنت كتائب القسام استهداف مقاتليها غرف القيادة والسيطرة في محور نتساريم بقذائفِ هاون من العيار الثقيل، فيما أكدت سرايا القدس قصف عدة مستوطنات بغلاف غزة.

وفي سياق متصل، قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن الوضع الإنساني في غزة سيئ للغاية وإن وقف القتال ضروري، وأضافت أن نحو 95% من سكان غزة لم يحصلوا على المياه النظيفة منذ أشهر.

وفي جنوب لبنان، قال الدفاع المدني إنه استشهدت سيدتين وأصيب 20 مدنيا بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة جناتا.

وسياسيا، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن الحركة تحتاج موقفا إسرائيليا واضحا بقبول وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه إذا تصرفت واشنطن بإيجابية وليس فقط بعين إسرائيل فيمكن التوصل لاتفاق.

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