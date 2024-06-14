المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدفت مباني ‌‏يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة "المطلة"، بالأسلحة المناسبة، محققين إصابةً مباشرةً فيه.

وأكدت المقاومة أنّ العمليتين تأتيان رداً على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا، والذي أدى إلى ‌‏استشهاد وإصابة مدنيين.

واستهدفت المقاومة أيضاً موقع "المطلة" الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة، وموقعي "السماقة" و"الرمثا" التابعين للاحتلال، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصاباتٍ مباشرةً في العمليات الثلاث.

إلى جانب ذلك، استهدف حزب الله تجمعاً لجنود الاحتلال في خلة وردة، بالأسلحة الصاروخية.

وأكدت المقاومة في بياناتها أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وفي كيان الاحتلال، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 5 صواريخ مضادة للدروع في اتجاه "المطلة"، مؤكدةً اندلاع حرائق كبيرة في المستوطنة وإصابة عدد من المنازل من جراء الصواريخ التي أطلقها حزب الله من لبنان.

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