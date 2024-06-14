في الذكرى الـ10 لتأسيسه.. الفياض: الحشد الشعبي يتبنى أهداف الحكومة ويدافع عن سياساتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي، أضاف الفياض أنّ الحشد "دافع عن العراق، واستطاع إنجاز الكثير إلى جانب القوات الأمنية"، مصرّحاً بأنّه "سيكون حاضراً في كل منازلة مع القوات الأمنية من أجل الدفاع عن العراق".

وأشار إلى أنّ حكومة محمد شياع السوداني "هي حكومة الخدمة، إذ أسهم الحشد الشعبي بتقديم الخدمات بإمكانياته كافة".

وتابع أنّ "الحشد الشعبي لكلّ العراقيين وليس لطائفة أو فئة بعينها"، مؤكداً أنّ "كلّ الادعاءات عن سعي الحشد لتغيير ديموغرافي أو طائفي ثبت أنّه كذب".

وأردف الفياض بالقول: "نحن أعداء الطائفية ونشجّع على التعايش السلمي بين جميع المكوّنات"، مضيفاً أنّ "الفتوى المباركة عبّرت عن تلاحم مكوّنات الشعب العراقي بصورة غير متوقّعة، وأنقذت العراق من فلول داعش الإرهابية".

كما استذكر رئيس هيئة الحشد الشعبي دعم الشهيد قاسم سليماني الذي قدّمه للحشد.

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