ازاحة الستار عن كتاب للشهيد أمير عبداللهيان بحضور قائد الحرس الثوري ووزيرالخارجية

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان القائد العام للحرس الثوري اللواء، والقائم بأعمال وزير الخارجية، أزاحا الستار عن كتاب "على طول الخط الأمامي" من تأليف الشهيد حسين أمير عبداللهيان.

جاء ذلك خلال مراسم احياء ذكرى شهداء الخدمة بعنوان "شهداء طائرة مايو" التي أقيمت في مبنى وزارة الخارجية.

وفي هذه المراسم، أشار باقري، إلى الخسارة المريرة لتحطم مروحية الرئيس ورفاقه، وقال: “لقد أظهر الشعب قوة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووقوفه خلف قيادة الثورة في إيران خلال مراسم تشييع شهداء الخدمة، واليوم نحن حزينون بسبب هذه المأساة العظيمة".

من جهته قال قائد حرس الثورة الإسلامية في هذه المراسم: "إن شخصية السيد أمير عبداللهيان كانت شخصية شاملة وكاملة وكانت هذه الشخصية الجذابة معيارا ونموذجا قابلا للتكرار في وجود وشخصية من يريد إدارة دبلوماسية البلاد في المستقبل".

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