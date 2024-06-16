بمناسبة عيدي الأضحى والغدير,.. قائد الثورة يعفو ويخفف أحكام عدد من المدانين

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه وافق آية الله الخامنئي على العفو وتخفيف الأحكام الصادرة بحق 2654 مدانا بمناسبة عيد الأضحى وعيد الغدير.

وسلم رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني ايجي قائمة المدانين إلى قائد الثورة.

يُعرف عيد الأضحى أيضًا بأنه عيد التضحية تكريمًا لاستعداد النبي إبراهيم للتضحية بابنه طاعة لأمر الله.

عيد الغدير، الذي يقام في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة حسب التقويم القمري، هو من أهم أعياد المسلمين الشيعة. وبهذه المناسبة، قبل أكثر من 1400 سنة، عين النبي محمد (ص) الإمام علي (ع) خليفة له.

/انتهى/