بالفيديو...آية الله الخامنئي يزور المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي في المستشفى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال هذه الزيارة، اطلع آية الله الخامنئي على سير علاج آية الله مكارم الشيرازي، ودعاء له بدوام الصحة والعافية.

كما قال سماحته خطابا لهذا المرجع الديني الكبير: "كنت اشتاق لزيارتك كثيرا، لكنه ليس في المستشفى...في كل هذه السنوات كان عمرك حافلا بالبركة والمنفعة في مجال العلم، وفي مجال إرشاد الناس، وفي مجال المعرفة"، داعيا الله تبارك وتعالى ان يديم هذه البركات ويعيد له الصحة والعافية بالكامل.

كما عبر آية الله مكارم الشيرازي في هذا اللقاء عن امتنانه لتعطف ومحبة قائد الثورة الإسلامية معه.

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