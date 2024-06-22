تعليقا على امكانية انسحابه من السباق الرئاسي...المرشح جليلي: نتمسك بواجبنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردا على سؤال حول إمكانية توصل الاصوليين إلى توافق على مرشح خلال الأيام المقبلة، قال المرشح للانتخابات الرئاسية، سعيد جليلي في تصريحات له امام طلاب جامعة "شريف": "في هذا الطريق ليس مجالا للمجاملة والسحب منه؛ هذا هو واجب شرعي وديني حتمي، وسنتمسك بواجبنا",

وأشار المرشح للفترة الـ14 للانتخابات الرئاسية الى المفاوضات مع الغرب: "يجب ألا تبقى شؤون البلاد رهنا بانتظار المفاوضات مع عدة دول ومطالباتهم التي لا نهاية لها، كما فعلنا في الماضي وأوقفنا برنامجنا النووي، ورغم هذا سقطت قيمة عملتنا الوطنية".

وردا على سؤال حول رأيه بشأن انضمام ايران الى مجموعة العمل المالي (FATF)، قال جليلي: "نحن نؤمن بقضايا مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاقتصاد، وبلادنا هي الرائدة في المعركة لمكافحة الإرهاب، وكانت هذه القضايا من بين الضرورات التي تؤكد عليها مجموعة العمل المالي (FATF).

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