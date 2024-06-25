المناظرة الرئاسية الأخيرة ستبدأ بعد دقائق قليلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستجرى المناظرة الخامسة والأخيرة لانتخابات 2024 ظهر اليوم من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 16 مساءا، وموضوعها "كفاءة الحكومة".

وشهدت المناظرة الأخيرة تغيرات في وقت البث بسبب الاحتفال بعيد الغدير، وتم تغيير بثها من الساعة 20:00 إلى الساعة 12:30 اليوم.

وحتى الآن، تم بث أربع مناظرات حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على شاشة التلفزيون.

وسيجيب 6 مرشحين للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، وهم مسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، على الأسئلة المطروحة في هذه المناظرة.

وتجرى انتخابات الفترة الرئاسية الرابعة عشرة يوم الجمعة 28 يونيو 2024.

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