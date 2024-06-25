  1. إيران
  2. المجتمع
٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٢:٠١ م

المناظرة الرئاسية الأخيرة ستبدأ بعد دقائق قليلة

المناظرة الرئاسية الأخيرة ستبدأ بعد دقائق قليلة

سيدخل المرشحون الستة للانتخابات الرئاسية إلى مبنى جام جام بعد دقائق قليلة لإجراء المناظرة الأخيرة، لتقام المناظرة الخامسة حول موضوع «كفاءة الحكومة» عبر الإذاعة والتلفزيون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستجرى المناظرة الخامسة والأخيرة لانتخابات 2024 ظهر اليوم من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 16 مساءا، وموضوعها "كفاءة الحكومة".

وشهدت المناظرة الأخيرة تغيرات في وقت البث بسبب الاحتفال بعيد الغدير، وتم تغيير بثها من الساعة 20:00 إلى الساعة 12:30 اليوم.

وحتى الآن، تم بث أربع مناظرات حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على شاشة التلفزيون.

وسيجيب 6 مرشحين للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، وهم مسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، على الأسئلة المطروحة في هذه المناظرة.

وتجرى انتخابات الفترة الرئاسية الرابعة عشرة يوم الجمعة 28 يونيو 2024.

/انتهى/

رمز الخبر 1945795

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات