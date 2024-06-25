احتفالات عيد الغدير الاغر...اجتماع ميليوني لأهالي طهران وإقامة ضيافة بمسافة 10 كم +الفيديو والصور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حان الوقت مرة أخرى للعمل على حديث الامام الصادق القائل بأن "شيعتنا یَحْزَنونَ لِحُزنِنا وَ یُفْرَحونَ لِفَرَحِنا"، ستقام اليوم أكبر احتفالية لدى الشيعة بمناسبة عيد الغدير الاغر في جميع أنحاء إيران. وسيشارك اهالي العاصمة في هذا الاحتفال الكبير إلى جانب شيعة العالم الآخرين من خلال الحضور في حفل يبلغ طوله 10 كيلومترات.

وقد أصبح هذا الحفل جزءاً لا يتجزأ من الثقافة العامة للبلاد، مثل التقاليد الأخرى مثل مواكب الأربعينية الحسينية. هذا العام هو العام الثالث الذي يقام حفل "ضيافة 10 كم" بمناسبة عيد الغدير الاغر.

واللافت أنه حتى غير الشيعة يعتبرون هذا العيد حدثا عظيما، وبحضورهم هذا الحفل يصبحون ضيوف أمير المؤمنين عليه السلام.

موكب أذربيجان وتركيا في ضيافة 10 كم

يشارك موكب من دولة جمهورية أذربيجان ودولة تركيا في ضيافة 10 لعيد غدير في طهران.

استقرار صناديق الصدقة لمساعدة الفقراء

يمكن للناس أيضًا تقديم الصدقات للمحتاجين خلال مهرجان عيد الغدير تحت عنوان ضيافة 10كم.

استعدادات منظمة "سيارات الاجرة" طهران لضيافة 10 كيلومترات لعيد الغدير

قال شادي مالكي، رئيس منظمة سيارات الأجرة في مدينة طهران: "تماشيًا مع المشاركة الكبيرة للمواطنين في ضيافة 10 كيلومترات الكبيرة، برمجت منظمة سيارات الاجرة في طهران لهذا الاحتفال والضيافة، لنقل الضيوف المشاركين في هذه الضيافة التي ستقام بدء من طريق الامام علي(ع) السريع شرق العاصمة الى ساحة آزادي غرب طهران، و400 سيارة أجرة جاهزة لتقديم الخدمة المجانية للمواطنين في 12 طريق.

تقديرات بمشاركة أربعة ملايين في ضيافة 10 كيلومترات لعيد الغدير

وبحسب التقديرات الأولية، سيشارك ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص احتفال الغدير الذي يمتد لمسافة عشرة كيلومترات. يعد تقاطع الإمام علي (ع)، وساحة الإمام الحسين (ع)، وساحة الفردوسي، وساحة الثورة، وأخيراً ساحة آزادي(الحرية) هو طريق الحفلات الرئيسي الذي يبلغ طوله عشرة كيلومترات.

يوجد على هذا الطريق 2200 موكب استقبال وثقافي و211 محطة ترفيهية و26 محطة إضاءة.

رفع 890 ألف علم منقش بـ"يا علي" وعلم فلسطين في العاصمة

بالتزامن مع الثامن عشر من ذي الحجة، ذكرى عيد الغدير، خلقت منظمة تجميل مدينة طهران إثارة خاصة لهذا الاحتفال الكبير للعاصمة من خلال رفع آلاف الأعلام والإضاءة ورسم خرائط الفيديو وإنشاء أجواء احتفالية لإقامة ضيافة 10 كيلومترات حيث يصل عدد هذه الأعلام 890.000، كما يتم رفع علم إيران وعلم فلسطين بمناسبة عيد الغدير.

اقامة مدينة الألعاب على الطريق للأطفال واليافعين

يمكن للأطفال والمراهقين المشاركين في ضيافة الغدير الاستفادة من مدينة الالعاب المقامة في محطة الفردوسي.

طبخ فروج مشوي على طريق ضيافة 10 كيلومترات بطهران

إحدى مواكب المستقرة بالقرب من جسر "كالج" على طريق ضيافة 10 كيلومترات تقدم الفروج المشوي للضيوف.

إنشاء محطة صحية في ضيافة 10 كم لعيد الغدير

تم نصب محطة قياس الصحة والضغط والسكر في الدم من قبل موكب محبان الرضا في الموقع تحت جسر الروشندلان في ضيافة 10كم لعيد الغدير.

تقديم البطاطس المقلية للضيوف

تتعاون بعض نساء طهران في إحدى المواكب لتحضير البطاطس المقلية خدمة للمواطنين المشاركين في حفل عيد الغدير.

مشاركة شيعة نيجيريا في ضيافة 10 كم لعيد الغدير

شارك شيعي نيجيري في إحدى المواكب في ضيافة 10كم لعيد الغدير وعبّر عن حبه للإمام علي (ع).

مشاركة رئيس السلطة القضائية في الضيافة ولقائه مع الناس

رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي، التقى خلال احتفالات عيد الغدير الأغر، بعدد كبير من الأشخاص الذين لديهم مشاكل قضائية وقانونية.

الاطفال الايراني يتبرعون بألعابهم لأصدقائهم الغزاوي

تبرع أطفال إيرانيون بعدد كبير من ألعابهم لأصدقائهم في غزة خلال حفل عيد الغدير.

الموكب اليمني في ضيافة عيد الغدير

شارك موكب من اليمن في ضيافة 10 كم لعيد الغدير في طهران.

تعليم الأطفال مهارات جديدة

يوفر مهرجان عيد الغدير في طهران أيضًا فرصًا للأطفال لتعلم مهارات جديدة ممتعة.

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