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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٥٣ م

لبنان...حزب الله يستهدف ثكنة دوفيف ومستعمرة نطوعة

لبنان...حزب الله يستهدف ثكنة دوفيف ومستعمرة نطوعة

استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية ‏في لبنان، اليوم الثلاثاء 27-8-‌‏ 2024، التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 02:55 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 27-8-‌‏ 2024، التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف بمحلقة إنقضاضية وأصابوها ‏إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها.‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‏مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة.‏

/انتهى/

رمز الخبر 1947939

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