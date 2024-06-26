استطلاع رأي جديد عن الانتخابات الرئاسية... ماهي نسبة المشاركة ومن الذي سبق الآخرين؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامي سأل المشاركين في الاستطلاع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم الجمعة، حيث قال نسبة 45.7% من الناس أنهم سيشاركون بالتأكيد في هذه الانتخابات، و31.6% مترددون، و22.6% قالوا أنهم بالتأكيد لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أنه من المتوقع أن تزداد المشاركة الشعبية مع اقتراب يوم الانتخابات الرئاسية (الجمعة 28 حزيران).

وكشفت نتائج الاستطلاع عن نسبة الأصوات التي سيحصل عليها المرشحون، حيث تصدر "مسعود بزشكيان" قائمة الأصوات بنسبة 23.5% يليه "محمد باقر قاليباف" بنسبة 16.9% ومن ثم "سعيد جليلي" بنسبة 3.16%، فيما حصل "سيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي" على نسبة 2.3% ، و"علي رضا زكاني" على نسبة 1.2% و"مصطفى بورمحمدي" على نسبة 0.5%.

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