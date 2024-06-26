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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٠٢ م

فی رسالة الى قائد الثورة...2600 من علماء أهل السنة يؤكدون على اهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

فی رسالة الى قائد الثورة...2600 من علماء أهل السنة يؤكدون على اهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

بعث حوالي 2600 من أئمة جمعة أهل السنة برسالة الى قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي أكدوا فيها على واجب وحق جميع المسلمين في التصويت في الانتخابات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث نحو 2600 من أئمة الجمعة والجماعات ومدارس العلوم الدينية وعلماء أهل السنة في ايران رسالة إلى قائد الثورة، أكدوا على واجب وحق المسلمين في التصويت، قائلا: "الانتخابات الرئاسية المقبلة هي اساس قوة الأمة الايرانية وإرادتها وأساس بناء مستقبل مشرق لجميع الإيرانيين، بما في ذلك الفرس والأكراد والأتراك والبلوش والتركمان والشيعة والسنة، وجميع أتباع الديانات السماوية".

وقد وقع على هذه الرسالة علماء سنة من محافظات كرمانشاه، وهرمزكان، وخراسان رضوي، وخراسان الجنوبية، وخراسان الشمالية، وبوشهر، وفارس، وكردستان، وكلستان، وسيستان وبلوشستان، وأذربيجان الغربية وجيلان.

/انتهى/

رمز الخبر 1945855

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