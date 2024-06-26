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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٥١ م

غدا الخميس...بدء الصمت الانتخابي من الساعة الثامنة صباحا

غدا الخميس...بدء الصمت الانتخابي من الساعة الثامنة صباحا

أعلن مقر الانتخابات في البلاد في بيان أن حملات المرشحين للفترة الرئاسية الرابعة عشرة ستنتهي في الساعة الثامنة من صباح يوم غد الخميس، ويمنع أي نشاط انتخابي بعد ذلك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء بيان الرقم الـ5 لمقر الانتخابات في البلاد: "وفقًا للمادة "66" من قانون الانتخابات الرئاسية، ان مهلة الحملات الانتخابية لمرشحي الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية تنتهي في الساعة الثامنة من صباح يوم غد يوم الخميس 27 يونيو ويمنع أي نشاط إعلاني بعد ذلك"..

واضاف البيان: "لذلك يرجى من جميع المرشحين والأحزاب والجماعات السياسية والمناصرين والجمهور الامتناع عن القيام بأي أنشطة ترويجية له أو ضد المرشحين بعد انتهاء فترة الإعلان، وعدم حمل أي مواد ترويجي في يوم الانتخابات".\

/انتهى/

رمز الخبر 1945851

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