في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. ايران تؤكد ارادتها الحازمة للتصدي لهذا الخطر العالمي

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان متحدث الخارجية الايراني، ناصر كنعاني، قال في تدوينته التي نشرها الاربعاء تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات : ان جمهورية ايران الاسلامية، باعتبارها حاملة راية المجابهة الدولية ضد المتاجرين بالمخدرات، تعيد التاكيد على ارادتها الحازمة من اجل التصدي لهذا الخطر العالمي.

كما نوه بالتعاون الوثيق بين ايران ومكتب تمثيل الامم المتحدة لمكافحة المخدرات (UNODC)، فضلا عن تقديمها الاف الشهداء وانفاق التكلفات المادية والمعنوية الباهضة جدا، وضبط حجم كبير من المخدرات في هذه المنطقة الحافلة بالمخاطر؛ مبينا ان كل ذلك يدل على وجود ارادة صارمة لمجابهة هذا التهديد.

وختم كنعاني منشوره بالقول : في ظل الحد الادنى من دعم المنظمات الدولية لايران طوال هذه المجابهة المستديمة، والاجراءات القسرية والحظر الظالم والاحادي المفروض والذي يشكل بذاته عقبة في مسار التصدي لهذه الظاهرة البغيضة، لكننا ماضون ولن نتراجع عن قرارنا في بناء غد افضل واكثر امانا للناس جميعا.