القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة في البحر الأحمر وهدفا حيويا في حيفا

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه ذكر بيان للقوات المسلحة أن العملية الأولى تم تنفيذها بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، واستهدفت بصواريخ مجنحة "هدفا حيويا في حيفا"، وحققت أهدافها بنجاح.

وأضاف البيان أن العملية الثانية استهدفت سفينة تُدعى "SEAJOY" في البحر الأحمر، وذلك "لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأوضح البيان أن العملية تم تنفيذها بشكل مشترك بين سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية، وذلك بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد البيان أن العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة ودقيقة بفضل الله.

وشدد البيان على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها المشتركة مع المقاومة العراقية، وتنفيذ ما ورد في البيانات السابقة بشأن السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالعدو أو التابعة لشركات تتعامل معه.

وحذرت القوات المسلحة اليمنية من أن عمليات استهداف السفن لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.