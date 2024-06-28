لحظة بلحظة...آخر الأخبار من الانتخابات الرئاسية في الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت سفارات وقنصليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف دول العالم نشاطها بالتزامن مع بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

عنايتي: موافقة السعودية على طلب ايران دليل واضح على عمق علاقاتنا الثنائية

أعرب سفير إيران لدى السعودية، علي رضا عنايتي عن ارتياحه لعملية التصويت في مراكز الاقتراع في السعودية، مؤكدا ان موافقة السعودية على طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد دليلا واضحا على عمق العلاقات بين البلدين وحسن الثقة في بعضهما البعض.

استمرار عملية الاقتراع في جميع مراكز خارج البلاد

أعلن المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد محسن اسلامي ان عملية التصويت لم يكتمل في أي فرع خارج البلاد وما زال مستمرة.

إجراء الانتخابات الرئاسية في بكين

وتجرى الجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في بكين وشانغهاي وقوانغتشو وهونغ كونغ، وفي هذا الصدد أعلن محسن بختيار سفير بلادنا لدى الصين هذا الخبر وقال: مع بدء التصويت للجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية ترحب سفارة جمهورية إيران الإسلامية في بكين، إلى جانب القنصليات العامة الثلاث في شنغهاي وقوانغتشو وهونج كونج، بمواطنيها الأعزاء للتصويت.

اجراء عملية التصويت في السفارة الإيرانية في إندونيسيا

أعلن سفير بلادنا لدى اندونيسيا محمد بروجردي عن بدء عملية التصويت للانتخابات في هذا البلد وقال: لقد تم نصب صندوق اقتراع في مدرسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جاكرتا، ومنذ بدء التصويت حضر المواطنين المقيمين للتصويت. وسارت الانتخابات بشكل جيد.

وقال: آمل، كما هو الحال دائمًا، أن يتخذ الشعب الإيراني الذكي الخيار الأفضل للبلاد، وأن يكون لدينا حكومة قوية وفعالة من شأنها حل المشكلات الاقتصادية ورفع الصورة الدولية للبلاد والمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها.

الايرانيون المقيمون في سلطنة عمان يشاركون بقوة في الانتخابات الرئاسة

منذ الصباح الباكر بدأ حضور الايرانيين المقيمين في سلطنة عمان الى مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية الايرانية.

ووجه سفير الجمهورية الاسلامية في مسقط، موسى فرهنك، الشكر الى سلطنة عمان لتوفيرهم الاجواء اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في السفارة الايرانية في مسقط.

واشار الى فتح صناديق الاقتراع منذ الساعة 8 صباحا، ووسط حضور كثيف من الجالية الايرانية والزوار، لافتا الى سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر.

وبين السفير الايراني ان الجالية الايرانية في عمان تبلغ حوالي 20 الف شخص وحتى الان ما يقرب من 50% منهم حضروا للمشاركة في الانتخابات.

مشاركة واسعة النطاق للانتخابات الرئاسية الايرانية في السويد

مع بدء موعد التصويت في السويد، بدأ المواطنون الأعزاء الذين يعيشون في هذا البلد حضورهم المكثف للمشاركة في الانتخابات في مدينتي ستوكهولم (في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وغوتنبرغ. بطريقة جعلت في اللحظات الأولى، تشكيل صف كبير من المهتمين بالنظام الذين حضروا إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في هذا الأمر المهم.

وفي هذه الفترة من الانتخابات، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة حتى يتمكن جميع الوطنيين الأعزاء الذين يعيشون في السويد من الإدلاء بأصواتهم في الصناديق عن طريق السفر لمسافة ليست طويلة.

6 آلاف ناخب إيراني يدلون بأصواتهم في سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ما يقارب ستة آلاف إيراني ممن يحق لهم التصويت بدءوا بالتوافد منذ ساعات الصباح الأولى الى مراكز الاقتراع في سوريا للادلاء باصواتهم في الإنتخابات الرئاسية في دورتها الـ 14.

وتم تحديد تسعة مراكز للاقتراع في عموم الجغرافيا السورية من أجل تسهيل وصول الناخبين الايرانيين الى صناديق الاقتراع بسهولة حيث ان صنايق الاقتراع تتوزع في دير الزور، وحلب، واللاذقية، بالإضافة الى مراكز اقتراع في دمشق.

/انتهى/