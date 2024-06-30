المرشح سعيد جليلي: لدي خطة موثقة لتحسين معيشة الناس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دخل سعيد جليلي، المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، سوق طهران لحضور اجتماع عام وإلقاء كلمة حول قضايا الساعة.

وعلى هامش هذا الاجتماع، صرح جليلي في مقابلة مع مهر عن حالة اقتصاد البلاد: إن تحسين الوضع الاقتصادي هو أحد أهم خططنا؛ لقد خططنا لبرامج كبيرة وصغيرة لتحسين معيشة الناس.

وقال إنني شرحت هذا الموضوع في المناظرات التلفزيونية، وأضاف: إن أحوال الناس المعيشية والاقتصادية ستتحسن مع البرامج المكتوبة التي رتبناها.

واضاف المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: أحب كل الشعب الإيراني وأتمنى له السلام والسعادة. ولذلك فأنا أتفهم الظروف الاقتصادية ولدي خطة مكتوبة يمكن تنفيذها.

وتابع القول جليلي: مشكلتنا اليوم هي مشكلة الاقتصاد وعيش الناس، ونحن ندرك ذلك.

وأوضح: بمجرد أن تبدأ الحكومة الـ14 عملها سيشعر الناس بتحسن الوضع الاقتصادي لأنني من نفس فئة الناس وأتفهم ظروفهم.

وأكد جليلي: "أنا أحترم سيد بزشكيان، لكن اليوم على الشعب أن يختار المسار المناسب للبلاد، تحسين الوضع الاقتصادي والقفز الاقتصادي أو العودة إلى العصر الذي كان فيه اقتصاد البلاد مرتبطاً بخطة العمل الشاملة المشتركة".

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