اجتماع تركي سوري في بغداد.. هل تعود العلاقات إلى مجاريها؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادر وصفتها بالمتابعة قولها إن هناك "خطوات مرتقبة وجدية لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار".

وأضافت المصادر أن "اجتماعا سوريا تركيا مرتقبا ستشهده العاصمة العراقية بغداد، وهذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية".

وأوضحت المصادر أن "الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيدا عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها".

وتابعت الصحيفة أن "خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعما عربيا واسعا وخصوصا من قبل السعودية والإمارات، كما تلقى دعما روسيا وصينيا وإيرانيا".

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضية، بأنه لا توجد أسباب لعدم إقامة علاقات دبلوماسية بين تركيا وسوريا.

وقال أردوغان، معلقا على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بشأن تطبيع العلاقات السورية التركية: "لا توجد أسباب لعدم إقامتها [العلاقات الدبلوماسية]. سنعمل معا من أجل تعزيز علاقة سوريا، تماما كما عملنا معا في الماضي".

وأضاف: "لا يمكن أبدا أن يكون لدينا مشكلة أو هدف، للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".