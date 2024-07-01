السفير الإيراني الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده لدى نائب وزير الخارجية السوداني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم حسن شاه حسيني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السودان، في اليوم الأول من وصوله إلى البلاد، بتاريخ30 يونيو 2024، نسخة من اوراق اعتمادة لوكيل وزارة الخارجية السودانية.

ورحب نائب وزير الخارجية السوداني بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعرب عن تعاطف الحكومة السودانية والأمة السودانية إزاء الحادث الأليم لاستشهاد الشهيد رئيسي والشهيد أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم الطائرة، وأكد: نولي اهتماما خاصا لإيران وتم تعيين سفير جمهورية السودان في طهران وهو على استعداد للسفر إلى طهران في المستقبل القريب.

وفي هذا اللقاء، نقل شاه حسيني، بالإضافة إلى شكره للجانب السوداني على الترحيب الحار في الوقت المناسب، تحيات القائم بأعمال وزير خارجية بلادنا إلى نظيره السوداني وأشار إلى أنه مستعد لبذل كل جهوده من أجل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية.

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