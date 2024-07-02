التجارة بين إيران وتركيا تصل إلى 2.3 مليار دولار في خمسة أشهر

أفادت وكالة مهر للأنباء، انها تشير الأرقام إلى نمو بنسبة 5٪ مقارنة بمبلغ 2.1 مليار دولار المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، صدرت تركيا بضائع بقيمة 1.340 مليار دولار تقريبًا إلى إيران، مما يمثل زيادة بنسبة 16% عن 1.151 مليار دولار التي تم الإبلاغ عنها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وذكر التقرير أيضًا أن صادرات إيران إلى تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغت 1.038 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7٪ مقارنة بـ 960 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

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