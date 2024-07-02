إسرائيل تلجأ لستارلينك في حال نشوب حرب شاملة مع لبنان

أفادت وكالة مهر أنه ذكر تقرير صحافي الثلاثاء أن إسرائيل تسعى للحصول على خدمات ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية لاستخدامها في حالة نشوب حرب شاملة محتملة مع جماعة حزب الله اللبنانية.

وشركة ستارلينك تابعة لسبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك. هي شبكة من الأقمار الصناعية تعمل في مدار أرضي منخفض ويمكنها توفير الإنترنت للمواقع النائية، أو المناطق التي تم تعطيل البنية التحتية العادية للاتصالات فيها.

وربما تتطلع إسرائيل للاستفادة من خدماتها للحفاظ على الاتصال بالإنترنت الذي قد يتوقف مع انقطاع الكهرباء في إسرائيل إذا اندلعت الحرب.

وقالت صحيفة كالكاليست المالية اليومية إن وزارتي المالية والاتصالات تسعيان إلى استخدام 5000 قمر صناعي منخفض المدار من ستارلينك لضمان تدفق مستقر للبيانات والمعلومات للسلطات الحكومية في أثناء حالات الطوارئ.

ولم ترد الوزارتان بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع على الأمر، إن الطموح يكمن في امتلاك كل مكتب إدارة طوارئ بالمكاتب الحكومية نسخة احتياطية من "ستارلينك" لضمان استمرارية العمل.

وكان شلومي قرعي وزير الاتصالات قد منح الإذن لشركة ستارلينك في فبراير بالعمل في إسرائيل وقطاع غزة، وعارض الوزير في البداية هذا الإجراء، قائلًا إن الخدمة ستستخدم في نهاية المطاف من قبل حركة حماس.

ويأتي ذلك بعد أن حذر مدير عام شركة إدارة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية شاؤول غولدشتاين، الخميس الماضي، من أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يمكنه إسقاط شبكة الكهرباء الإسرائيلية بسهولة، مؤكداً أنه بعد 72 ساعة من انقطاع الكهرباء لا يمكن العيش في إسرائيل.

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