الاتحاد الدولي للاتصالات يصوت لصالح إيران أمام امريكا مرة أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه "لن نقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك على الأراضي الإيرانية دون الحصول على ترخيص، لكن العثور على الأجهزة المهربة لا علاقة لنا به"؛ هذا كان محتوى الرد الأمريكي على الاتحاد العالمي للاتصالات بشأن ضرورة احترام القوانين الإقليمية الإيرانية فيما يتعلق بقضية ستارلينك.

وفي اجتماعه الأخير، رفض الاتحاد العالمي هذا الادعاء الأمريكي، وقال إنه وفقًا للأنظمة الدولية، فإن ستارلينك مسؤولة حتى عن تحديد الأجهزة غير المصرح بها على الأراضي الإيرانية وتعطيلها.

ووافق الاتحاد أيضًا، بناءً على اقتراح إيران، على إنشاء صفحة إلكترونية مخصصة لنشر هذه القرارات والموافقات المتعلقة بمشروع ستارلينك علنًا حتى تتمكن الدول الأخرى من الاطلاع عليها.

ومن الجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة، اشترطت دول مثل الهند وباكستان وفيتنام أيضًا على ستارلينك الحصول أولاً على ترخيص من حكوماتها في إطار قوانين هذه الدول، ثم البحث عن إمكانية توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

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