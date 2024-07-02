اسلامي: أصوات الرعايا الإيرانيين في الخارج بلغت 97 ألفاً و967 صوتاً في المرحلة الأولى للانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محسن إسلامي، الثلاثاء، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في 136 سفارة وقنصلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك سفارات وقنصليات بلادنا، وحضور الإيرانيين في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأضاف: في المرحلة الثانية من انتخابات الولاية الرئاسية الرابعة عشرة، سيتم أيضًا الاستعداد لجمع الأصوات من الإيرانيين المقيمين في الخارج.

واشار الى 97 ألفاً و967 صوتاً مأخوذ من الإيرانيين في الخارج وذكر: أن 32 ألفاً و582 من هذه الأصوات تتعلق بالسيد بزشكيان و48 الفا و42 من هذه الاصوات تتعلق بالسيد سعيد جليلي و13 ألفاً و215 صوتاً للسيد محمد باقر قاليباف و162 صوتاً للسيد مصطفى بور محمدي.

وأكد اسلامي: في المرحلة الثانية من انتخابات الولاية الرئاسية الـ14 والتي ستجرى يوم الجمعة 5 يوليو، سيتم تفعيل جميع الفروع التي تم النظر فيها للمرحلة الأولى في الخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفارات على استعداد لاستقبال أصوات الإيرانيين في الخارج.

وأوضح: في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، ومع الترتيبات التي تمت، شارك في الانتخابات أيضًا الحجاج الإيرانيون المقيمون في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد: أرسلت وزارة الخارجية تعريفات المرحلة الثانية من انتخابات الولاية الرابعة عشرة لجمهورية إيران الإسلامية إلى المكاتب التمثيلية لبلادنا.

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