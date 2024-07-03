وزير الخارجية الايراني: لبنان سيتحول الى جحيم للصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي باقري، في تصريح له: "إن لبنان سيتحول حتماً الى جحيم بلا عودة للصهاينة"، مضيفا: "خلقت المقاومة في لبنان، باعتبارها طرفا فاعلاً مؤثراً في المجال العملياتي والميداني والدبلوماسي، الردع اللازم امام الكيان الصهيوني".

وأضاف: "إن زيارة ملك السعودية إلى إيران مدرجة على جدول أعمالنا وعلى جدول أعمال السعوديين. يجب تشكيل حكومة جديدة لمواصلة النقاش".

وتابع، إن عناصر القوة والقدرة في الجمهورية الإسلامية من النوع الذي لا يمكن أن يؤثر فيه قدوم وذهاب أي شخص في البلاد على سياساتنا الإستراتيجية.

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