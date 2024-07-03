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٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٠٨ م

وزير الخارجية الايراني: لبنان سيتحول الى جحيم للصهاينة

وزير الخارجية الايراني: لبنان سيتحول الى جحيم للصهاينة

حذر القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني الكيان الصهيوني من ارتكاب أى خطإ ضد لبنان مؤكدا ان هذا البلد سيتحول حتماً الى جحيم للصهاينة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي باقري، في تصريح له: "إن لبنان سيتحول حتماً الى جحيم بلا عودة للصهاينة"، مضيفا: "خلقت المقاومة في لبنان، باعتبارها طرفا فاعلاً مؤثراً في المجال العملياتي والميداني والدبلوماسي، الردع اللازم امام الكيان الصهيوني".

وأضاف: "إن زيارة ملك السعودية إلى إيران مدرجة على جدول أعمالنا وعلى جدول أعمال السعوديين. يجب تشكيل حكومة جديدة لمواصلة النقاش".

وتابع، إن عناصر القوة والقدرة في الجمهورية الإسلامية من النوع الذي لا يمكن أن يؤثر فيه قدوم وذهاب أي شخص في البلاد على سياساتنا الإستراتيجية.

/انتهى/

رمز الخبر 1946087

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