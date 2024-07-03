الجنرال إسحاق بريك: أي حرب سنخوضها ستدّمر اسرائيل

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه يلقب بريك بـ"نبي الغضب" في الكيان الإسرائيلي، لأنه تنبأ بهجوم شنته المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف قطاع غزة على غرار معركة طوفان الأقصى ، كما أنه يتنبأ بهجوم فلسطيني عارم في المستقبل القريب على المستوطنين في الضفة الغربية .

ودعا الإسرائيليين إلى الاستيقاظ قبل أن يورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوؤآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي البلاد في حرب إقليمية شاملة.

وأضاف أن تسبب هؤلاء الثلاثة فيما يشبه حادثا مميتا لإسرائيل هو مسألة وقت فقط، وأنه يجب حرمانهم من رخصة قيادة الحرب، وفق تعبيره.

ووفقا "لنبي الغضب الإسرائيلي"، فإن التحذير من الحرب ضد لبنان جاء بسبب أن "الجيش منهك ولا توجد ذخائر، والآليات متهالكة، ونحن نفقد جنود احتياط يرفضون الالتحاق بالخدمة".

وأشار بريك، خلال المقابلة، إلى أن "إسرائيل" خسرت بشكل كبير في غزة، مشيرا إلى أن القول بالاستمرار في الحرب "حتى نقوّض حماس هي شعارات" على حد وصفه.

موضحا أنه في حال دخول الجيش الإسرائيلي لبنان برا وهو منهك فإنه "من الصعب عليه الوصول إلى نهر الليطاني"، وستكون هذه "هزيمة إستراتيجية" لإسرائيل.

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